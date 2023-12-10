رياض محرز أفضل لاعب في مواجهة سعيود

قدم الدولي الجزائري رياض محرز مباراة كبيرة، خلال المواجهة التي جمعت الأهلي السعودي بالرائد في قمة الجولة 16 من الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ونال رياض أفضل نقطة في المباراة بتقييم 8.6 من 10 بحسب الموقع المتخصص “سوفاسكور” في الأرقام والإحصائيات، بعدما كان الأكثر لمسا للكرة بـ 115 والأكثر صناعة للفرص بـ 5 والأكثر نجاحا في العرضيات بـ 4 والأكثر نجاحا في الكرات الطويلة. بـ 7 والأكثر تسديدا كذلك بـ 6 والأكثر ربحا للالتحامات بـ8.

وقدم النجم السابق لمانشستر سيتي مباراة في القمة رغم التعادل السلبي المحقق من طرفه ورفقائه. كما أبان عن جاهزية كبيرة للمواعيد المقبل أبرزها كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

في جهة المقابلة، قدم أمير سعيود مباراة في المستوى، حيث قاد كل هجمات نادي الرائد، وكان قريبا من التسجيل في العديد من المرات، لولا نقص الفعالية لدى زملاءه، ليؤكد سعيود مرة أخرى علو كعبه في الدوري السعودي هذا الموسم.

يذكر، أن سعيود يتواجد محل أطماع قطبي العاصمة الجزائرية، حيث ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بفريق شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، غير أنه مرتبط بعقد لمدة سنتين مع النادي الرائد، وهو الأمر الذي قد يؤجل عودة نجم الأهلي السابق إلى البطولة المحلية.