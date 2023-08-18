رياض محرز: جماهير الأهلي رائعة وسيرتفع مستوى الدوري السعودي

أبدى النجم الجديد لأهلي جدة رياض محرز، سعادته بتسجيله لأولى أهدافه في الدوري السعودي ومساهمته في فوز الأهلي الخميس على مضيفه الخليج بثلاثية مقابل هدف، لحساب الجولة الثانية من دوري روشين للمحترفين.

وقال محرز في تصريحات لقنوات SSC الرياضية عقب المواجهة: “نحن سعداء للغاية بتحقيق الفوز وتسجيل 3 أهداف، الأداء كان قويا ورائعا”.

وأضاف: “نلعب خارج الديار وكأننا على أرضنا بسبب جماهير أهلي جدة الرائعة، وساهموا بشكل كبير في منح اللاعبين دفعة معنوية قوية”.

وعبر عن سعادته بالهدف الذي سجله قائلا: “سعيد جدا بتسجيل هدفي الأول مع الفريق، كنت متحمسا لهز الشباك وتحقق الأمر في الجولة الثانية”.

أما في ما يخص مستوى الدوري السعودي، علق نجم الخضر قائلا: “نلعب كل مباراة بشكل منفصل، وبكل تأكيد الأداء سيرتفع مع توالي المواجهات”.

ونوه: “الدوري السعودي جيد وسيتحسن للأفضل، والجماهير رائعة هنا والطقس حار والملاعب جيدة للغاية”.