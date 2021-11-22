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رياضة

رياض محرز خارج سباق أحسن لاعب في العالم لعام 2021

الشروق أونلاين
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رياض محرز خارج سباق أحسن لاعب في العالم لعام 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في العالم “the best” لعام 2021، واختيار الثلاثي الأفضل للقائمة المختصرة قبل الإعلان الرسمي، وهي قائمة خلت من اسم الدولي الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز.

وأكد فيفا في بيانه أهمية متابعة الحسابات الرسمية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمعرفة كل ما هو جديد بشأن عمليات التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم، والتي تستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في عام 2021، وتضمنت القائمة 11 لاعبا، وهم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الإيطالي جورجينيو والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

ووضع فيفا قواعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، بناء على الانجازات التي حققها اللاعبون، وينقسم الاختيار إلى 4 أجزاء متساوية كل منها يعادل 25% من الدرجة، ويتم تجميعها في النهاية لإعلان الفائز خلال الحفل الذي سيقام يوم 17 يناير المقبل، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

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