رياض محرز سار على نهج غالبية أنصار المنتخب الجزائري!

حكيمي ومحمد صلاح يتعرضان للتجريح في المغرب ومصر

هناك مبالغة شديدة في الحُكم القاسي على رياض محرز، على خلفية غيابه عن مباراتي أوغندا وتانزانيا الرسميتين، ومباراة إيران الودية التي ستلعب في دولة قطر، بانتقاد إرهاقه والتشكيك في إصابته كما جاء في مراسلة إدارة مانشستر سيتي، بالرغم من أن الحكاية يمكن هضمها حتى ولو قلنا بأنه غير قادر نفسيا عن اللعب بعد خيبة الكامرون، إذ أفقدته الهزيمة التي بخرت حلمه في المشاركة في المونديال كأساسي وقائد للمنتخب الجزائري، أفقدته الرغبة في لعب مباريات أقل شأنا في صورة مواجهة أوغندا التي لُعبت وتانزانيا المنتظرة مساء الأربعاء.

غالبية أنصار الخضر أيضا افتقدوا شهية متابعة المباريات، وهناك عدد كبير من الجزائريين لم يتابعوا أطوار مباراة أوغندا ولا يفكرون في مشاهدة مباراة يوم الأربعاء، لأن ما كان يهمهم هو مشاهدة رفقاء رياض محرز في مونديال قطر، أما عن المشاركة في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار فلا يوجد من يهتم بالأمر، بدليل أن مباراة الكامرون في البليدة أعلنت لأجلها السلطات الأمنية ما يُشبه حالة الطوارئ بسبب إقبال الناس القوي ونومهم في الشوارع وتدافعهم وبلوغ تذكرة المباراة ثمنا قياسيا، بينما مباراة أوغندا في ملعب الخامس من جويلية لم يحضرها سوى بضعة آلاف، لم يكونوا بنفس حماس جمهور البليدة، بمعنى أن الأنصار أيضا فقدوا الرغبة في المتابعة والتشجيع، أي أن حالتهم النفسية لم تختلف عن حالة رياض محرز النفسية، فتمّ تخوين رياض محرز ولا أحد تحدث عن الأنصار الذين غابوا، فرياض رفض اللعب والأنصار رفضوا التشجيع، وكلهم حلقة لصناعة انتصارات الخضر في السنوات الأخيرة، وطبيعي أن لا يجدوا سويا طعما للمنافسة القارية، بعيدا عن حكاية الوطنية التي قّصف بها محرز ولا أحد تحدث عن غياب الجمهور وعدم اهتمامه بالمشاهدة فما بالك بالتشجيع.

في المغرب يتعرض نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي لانتقادات شديدة بلغت درجة المطالبة بطرده من المنتخب المغربي، على خلفية رفضه التقاط صورة مع مناصر مغربي مهاجر في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش الهزيمة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الأمريكي، وهذا موازاة مع المطالبة بإقالة المدرب البوسني خاليلوزيتش بسبب تواضع أداء اللاعبين، ولم يسلم نجم ليفربول وأحد أحسن لاعبي المعمورة محمد صلاح من الانتقاد، لأنه سيغيب عن مباراة كوريا الجنوبية الودية التي ستلعب في سيول عقب مباراتي غينيا وإثيوبيا، بعد أن قرر التنقل في عطلة خاصة عائلية قبل العودة للتدريبات مع فريقه ليفربول، إذ قارن بعض المصريين حكاية العطلة وعدم التضحية بها من أجل منتخب مصر، وتفكير اللاعب في ناديه ليفربول أكثر من منتخب مصر، مع الإشارة إلى أن الكوريين سيمنحون منتخب مصر 100 ألف دولار وثمن طائرة خاصة تنقلهم ذهابا وإيابا من القاهرة إلى سيول، وكان الكوريون قد قرروا إقامة حفلة تكريم لمحمد صلاح ولاعبهم صون، بعد تتويجهما بلقب هدافي الدوري الإنجليزي معا.