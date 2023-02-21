رياض محرز سلاح غوارديولا في دوري أبطال أوروبا

بعد أن استبعده من مباراة نونتغهام فورست الأخيرة

أكدت وسائل إعلام إنجليزية أن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، سيعود للاعتماد على الدولي الجزائري، رياض محرز، خلال مواجهة نادي لايبزيغ، سهرة اليوم، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان همّشه في آخر مباراتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال ونونتغهام فورست على التوالي.

وكان غوارديولا استبدل محرز في مواجهة أرسنال بعد حوالي 60 دقيقة من اللعب، وهو الأمر الذي أثار حفيظة محرز، الذي بدا واضحا عليه الغضب بعد خروجه ورفض حتى مصافحة غوارديولا، ما تسبب في غضب جماهير السيتي وتعليقات وسائل الإعلام الإنجليزية، التي كشفت أن هذا التصرف كان سببا مباشرا في استبعاد محرز بعدها عن لقاء نوتنغهام فورست في “البريميرليغ”، الذي انتهى بنتيجة مخيّبة للسيتي، التعادل هدف لمثله، لكن ذات المصادر أشارت إلى أن المدرب الإسباني سيتخلى عن هذا التصرف في دوري الأبطال وسيعود للاعتماد على محرز، على اعتبار أن الأخير كان بمثابة المنقذ في كل مرة للسيتي في هذه المسابقة.

إلى ذلك، بعث غوارديولا مؤشرات قوّية لمحرز قبل المواجهة، عندما أشاد به في تصريحات إعلامية ودعا نجم منتخب إنجلترا، فيل فودين، إلى الارتقاء إلى مستويات قائد منتخب الجزائر، حيث قال بخصوص ما قدمه فودين أمام نوتنغهام عندما عوّض محرز: “فودين خسر واحدة من عدة فرص جيّدة تم تضييعها في مباراة نوتنغهام فورست وكلفت الفريق نقطتين في السباق نحو اللقب”، قبل أن يضيف: “لا أعرف.. عليه أن ينافس رياض محرز، الذي أبلى بلاء حسنًا، واللاعبين الآخرين. لا يتعلق الأمر بالإحباط، إنه يؤدي أفضل ما يمكن، وبعد ذلك، سيكون الأمر سهلًا”، وصنف متابعون تصريحات غوارديولا في خانة رفع معنويات النجم الجزائري، بعد قرار عدم إشراكه في مواجهة نوتنغهام، مشيرين إلى أن غواريولا منح محرز أملًا كبيرًا في العودة إلى التشكيل الأساسي بمناسبة لقاء لايبزيغ، في دوري الأبطال، حيث يبحث الفريق عن تسجيل الأهداف وتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة الإياب.

وتتزامن مباراة لايبزيغ مع احتفال رياض محرز بعيد ميلاده الـ32 (يوم الثلاثاء 21 فيفري)، والذي شهد احتفال كل الأندية التي لعب لها به من خلال التذكير بأهم انجازاته، ولعل أكبرها مع مانشستر سيتي، أين توّج 3 مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2019 و2021 و2022، ومثلها بكأس الرابطة في 2019 و2020 و2021، وإحراز كأس الاتحاد الإنجليزي في 2019، والدرع الخيرية في عام 2018، كأول بطولة له مع الفريق.