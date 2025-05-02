رياض محرز على أعتاب أهم لقب في القارة الآسيوية

بعد أن فاز بكل الألقاب الإفريقية والأوروبية الممكنة

يواجه السبت، الفنان رياض محرز وهو في ربيعه الرابع والثلاثين، مع ناديه الأهلي السعودي، بطل اليابان نادي كوازاكي المتغلب على انصر ورونالدو، في نهائي رابطة أبطال نخبة الكرة الآسياوية، في مباراة، يريد من خلالها اللاعب الجزائري رياض محرز، أن يتحوّل إلى رقم جزائري وعربي وإفريقي غير مسبوق، من خلال تنويعه في الألقاب ومن قارة إلى أخرى.

رياض محرز الذي تجرع أول لقب له في صائفة 2016 بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، كان له نصيب كبير مع مانشستر سيتي الذي شارك ناديه في معظم ألقاب مانشستر سيتي التي أحرزها في تاريخه، من كأس الاتحاد إلى كأس الرابطة وأربع بطولات دوري وانتهاء برابطة أبطال أوربا، بالرغم من أنه بقي على مقاعد الاحتياط في مباراتي الدور النصف نهائي والنهائي، كما فاز رياض محرز بكأس أمم إفريقيا، أهم بطولة في القارة السمراء، مع المنتخب الوطني، وتحقيقه اليوم السبت الثالث من ماي بطولة رابطة أبطال آسيا سيرفع من تتويجات رياض محرز، الذي سيبقى أمامه المشاركة في كأس العالم لإنهاء مشواره كلاعب فريد مرّ على تاريخ الجزائر وبصم على العديد من الانتصارات وستبقى بالتأكيد أهدافه وتمريراته راسخة في أذهان عشاق كرة القدم العالمية وبالخصوص في قارة إفريقيا، عندما قاد الخضر للتتويج بكأس أمم إفريقيا في مصر، وفي أوربا عندما انتزع لقب أحسن لاعب في إنجلترا في وجود هاري كين ودوبراين وإيدن هازار والآخرين، وفي ذاكرة أبناء القارة الآسيوية التي عرفها على السريع، ولكن بكثير من التأثير وقد يكون لاعب الموسم في القارة الصفراء.

بينت الأيام بأن رياض محرز لم يخطئ في تغيير الأجواء من أوربا إلى آسيا، والذين انتقدوه ومنهم من ذبحوه واصفين إياه بالهارب من جنة الكرة الإنجليزية إلى نار الأموال الخليجية، كانوا هم المخطئين بل والمذنبين في حق الجوهرة الجزائرية رياض محرز، الذي صبر وبقي يعمل في صمت، خاصة بعد أن انتقلت عدوى الانتقاد من الجزائر إلى المملكة العربية السعودية، ولم تنقضي السنة الثانية في بلاد الحجاز، حتى صار رياض محرز بالنسبة لبعض السعوديين أحسن لاعب في العالم، وقد قالها محلل سعودي عندما وصف رياض بأنه أحسن لاعب من الناحية الفنية في تاريخ اللعبة الشعبية ووصف تمريراته بالفريدة ومراقبته الكرة بالخرافية.

مهما كانت نتيجة مباراة الأهلي اليوم في نهائي القارة الآسيوية، فإن رياض سيأخذ عطلته لفترة مريحة جدا، قبل الدخول في تربص الخضر القادم، حيث من المفروض أن يكون في المباراة الأولى ضيف شرف أمام بورندي، على أن يشارك في تحدي مباراة السويد خارج الديار، وليس في ذهن رياض من الأهداف الهامة سوى التأهل إلى كأس العالم بعد أن سهلت المهمة بسبب النتائج الكارثية لمنتخب غينيا في التصفيات، وأيضا بسبب الفارق الشاسع في المستوى بين الجزائر ومنتخب موزمبيق وحتى أوغندنا.