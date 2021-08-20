رياض محرز على رأس التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا 2021

حسب الشبكة العالمية المختصة بالأرقام والإحصائيات

تواجد الدولي الجزائري رياض محرز مهاجم المان سيتي الإنجليزي، على رأس التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام جانفي المقبل بالكاميرون، بعد إتمام قرعة الكان التي أقيمت بالعاصمة ياوندي، وفقًا للتشكيلة التي وضعتها شبكة «هو سكورد» العالمية المختصة بالأرقام والإحصائيات. ولم تشهد التشكيلة المثالية تواجد أي لاعب جزائري آخر ماعدا رياض محرز.

التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي – السينغال)

خط الدفاع: سيرجي أورييه (توتنهام هوتسبير – كوت ديفوار) – إريك بايلي (مانشستر يونايتد – كوت ديفوار) – رومان سايس (وولفرهامبتون – المغرب) – آدم ماسينا (واتفورد – المغرب).

خط الوسط: نابي كيتا (ليفربول – غينيا) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي – نيجيريا) – رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول – السنغال) – محمد صلاح (ليفربول – مصر) – بيير إيمريك أوباميانغ (أرسنال – الغابون).

وكانت قرعة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون قد أسفرت عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة التي تضم كلا من غينيا الاستوائية وكوات ديفوار وسيراليون.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل لأمم أفريقيا بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات على توجو مرتين، وجزر القمر، و3 تعادلات مع كينيا مرتين، ومع جزر القمر.

يذكر أن المنتخب الجزائري هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي كانت قد أقيمت فعالياتها في مصر.