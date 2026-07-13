رياض محرز على رادار الدوري القطري

بعد إنهاء مشواره مع الأهلي السعودي والاعتزال الدولي

أفادت تقارير صحفية قطرية أن النجم الجزائري رياض محرز، القائد السابق للمنتخب الوطني، بات محل اهتمام جدي من ناديين في دوري نجوم أريدُ، وذلك في إطار مساعيهما لتعزيز صفوفهما استعداداً للموسم الكروي الجديد 2026-2027. وجاء هذا التحرك بعد أن أصبح النجم البالغ من العمر 35 عاماً لاعباً حراً عقب انتهاء مشواره مع نادي الأهلي السعودي. ووفقاً للمصادر، فإن الناديين القطريين، اللذين لم يُكشف عن هويتهما بعد، يطمحان للاستفادة من الخبرة العريضة التي يمتلكها النجم الجزائري في الملاعب الأوروبية والعربية. وأشارت التقارير إلى أن أحد هذين الناديين يستعد للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مما يفسر الرغبة القوية في جلب اسم بوزن محرز لتقديم الإضافة الفنية المطلوبة في البطولة القارية.

ويمتلك محرز سجلاً تاريخياً فريداً؛ حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في خمس مناسبات، بالإضافة إلى تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، مما يجعله أحد أبرز الأسماء الجاذبة للمشاريع الرياضية الطموحة في المنطقة الخليجية. وتأتي هذه الأنباء بعد فترة وجيزة من إسدال محرز الستار على مسيرته الدولية الحافلة مع “محاربي الصحراء”، حيث أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج المنتخب الجزائري من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام منتخب سويسرا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بمدينة فانكوفر الكندية في الثاني من يوليو الجاري.

وقد خاض النجم الجزائري خلال مسيرته الدولية 119 مباراة بألوان المنتخب الوطني، نجح خلالها في تسجيل 40 هدفاً وصناعة 44 تمريرة حاسمة لزملائه. وتترقب الجماهير القطرية والجزائرية الحسم في مستقبل النجم الجزائري، حيث تشير كافة المعطيات إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكشف عن الوجهة الرسمية القادمة لـ “الساحر”، وسط توقعات بصفقة انتقال حر بارزة في الميركاتو الصيفي الحالي.