رياض محرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي 2022 

فيما سقط اسم رياض بن عياد

كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة لعام 2022 والتي عرفت تواجد الدولي الجزائري رياض محرز نجم نادي فريق مانشستر سيتي الانجليزي.

وينافس رياض محرز على جائزة أفضل لاعب للقارة السمراء أيضا حامل اللقب في العام الماضي، السينغالي ساديو ماني المحترف حديثا ببايرن ميونخ الألماني، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

كما تشمل القائمة الكاميرونيان كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون)، وفنسنت أبو بكر (النصر السعودي)، والإيفواري سيباستيان هالر (بوريسيا دورتموند)، والغيني نابي كيتا (ليفربول) والسينغاليين إدوارد ميندي (تشيلسي) وكاليدو كوليبالي (نابولي).

أما القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا فضمت مدرب الوداد البيضاوي وليد الركراكي، وأليو سيسي مدرب منتخب السينغال، والمدرب السابق للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش، والمدرب السابق للنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني من جنوب إفريقيا، والبلجيكي توم سينتفيت مدرب منتخب غامبيا. في حين شهدت اللائحة سقوط مدرب منتخب المغرب، وحيد خاليلوزيتش، رغم نجاحه في قيادة أسود الأطلس إلى مونديال قطر.

وفي جائزة أفضل منتخب، تتنافس السنغال بطلة إفريقيا 2022 على الجائزة إلى جانب منتخبات مصر والمغرب وبوركينا فاسو والكاميرون.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، عشرة لاعبين، في غياب الجزائريين بعد أن سقط من القائمة مهاجم وفاق سطيف،رياض بن عياد، هذا الأخير كان يتواجد في القائمة الأولية.

وينافس على جائزة أفضل ناد إفريقي، كل من الوداد البيضاوي ونهضة بركان المغربيين والأهلي المصري وبيترو أتليتيكو الأنغولي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وسيقام حفل الأفضل لهذا العام في المغرب يوم 21 جويلية على هامش كأس الأمم الإفريقية للسيدات “المغرب 2022” والتي تنظم حاليا وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

وسيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء ومجموعة الدراسة الفنية التابعة للكاف والصحفيين المختارين وأساطير كرة القدم الإفريقية، علما أن الفترة المأخوذة في الاعتبار هي من سبتمبر 2021 إلى جوان 2022.

يذكر أن آخر نسخة من المسابقة في مصر سنة 2019 وقع خلالها الاختيار على المهاجم السنغالي ساديو ماني كأفضل لاعب في القارة، قبل أن تختفي المسابقة في السنتين المتتاليتين بسبب تفشي جائحة “كورونا”.