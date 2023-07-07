رياض محرز في طريقه إلى أهلي جدة السعودي

براتب سنوي يصل إلى 22 مليون يورو

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن اللاعب الدولي الجزائري لمانشستر سيتي، رياض محرز، قد وافق على عرض نادي أهلي جدة السعودي، الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى السعودية للانضمام إلى صفوفه.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن رياض محرز وافق على الانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة، وسيحصل على راتب يقدر بـ410 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (480 ألف يورو)، أي ما يعادل مرتبا سنويا بقيمة 22 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محرز حريص على الانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث يعتقد أنه الوقت المناسب لذلك، كما اتفق بالفعل على جميع الشروط الشخصية مع النادي السعودي. وأشارت “ذا صن” إلى أن الإسباني، بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حريص على استمرار محرز معه، خصوصا مع احتمال رحيل النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إلا أنها أكدت أن الجناح الجزائري أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل.

وفي نفس السياق، أفاد تقرير صحفي سعودي بأن نادي الأهلي قد أبدى رغبته بشكل رسمي لضم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، لصفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ونشر حساب “منبر الأهلي” على منصة “تويتر” رد نائب الرئيس، خالد الهندي، على الجماهير قوله: “والله نشتغل ليل نهار من أجل إرضائكم”، حيث يأتي كلامه جوابا على مطالبة جماهير النادي بالتعاقد مع رياض محرز.

والتحق محرز بمانشستر سيتي في سنة 2018 بعقد يمتد لخمسة مواسم قادما من نادي ليستر سيتي مقابل 68 مليون يورو. وفي شهر يوليو 2022، مدد اللاعب السابق لنادي لوهافر الفرنسي عقده لموسمين إضافيين، أي إلى غاية 2025.

وخلال خمسة مواسم بألوان مانشستر سيتي، سجل محرز 78 هدفا في 236 مباراة في كل المنافسات.

وبعد لقب ناله عام 2016 مع ناديه السابق ليستر سيتي، أثرى قائد المنتخب الجزائري سجله منذ قدومه إلى مانشستر بأربع بطولات للقسم الممتاز (2019، 2021، 2022 و2023) وكأس إنجلترا لموسمي (2019 و2023) وثلاث كؤوس للرابطة الإنجليزية (2019، 2020 و2021) والكأس الخيرية (2018) ومؤخرا رابطة الأبطال الأوروبية في شهر جوان الماضي وهي الأولى في تاريخ النادي.

وانضم رياض محرز (32 عاما) إلى صفوف نادي مانشستر سيتي صيف عام 2018، قادما من ليستر سيتي، حيث شارك مع السيتي في 236 مباراة في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 78 هدفا، كما قدم 59 تمريرة حاسمة.

وفي سياق آخر، اختارت شبكة “أو إس بي إن” الأمريكية، الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن قائمة أفضل 10 لاعبي مركز الجناح في العالم خلال الموسم الكروي 2022-23، مثلما أكده موقع وين وين. واحتل قائد منتخب الجزائر المركز السادس في التصنيف متقدمًا على نجوم بارزة، منها الفرنسي كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، والبرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد، وزميله في السيتي، الإنجليزي فيل فودين.