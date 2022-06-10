رياض محرز ملتزم بالبقاء في مانشستر سيتي

كشف موقع “سبورت بيبل” الانجليزي أن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ملتزم بالبقاء مع النادي الموسم المقبل، رغم تبقي عام واحد فقط بالعقد الذي يربطه بالفريق (ينتهي صيف عام 2023)، وعدم تقديم إدارة “السكاي بلوز) لأي عرض رسمي له بخصوص تجديد عقده.

وكانت صحيفة “الميرور” الانجليزية قالت في تقرير سابق إن إدارة مانشستر سيتي مستعدة لدراسة العروض التي ستصلها هذا الصيف بخصوص كل من رياض محرز، والنجم الألماني، إلكاي غوندوغان، لسببين رئيسيين، الأول ارتباطهما بعقد ينتهي صيف العام المقبل، والثاني لتقدمهما في السن (31 سنة)، وهما ما يتعارض مع سياسة النادي الانجليزي بخصوص تجديد عقود لاعبيها، ويدفعه لتقديم عروض غير مغرية من الناحية المادية ومدة العقد الجديد.

إلى ذلك، قال موقع “سبورت بيبل” استنادا إلى مصادره إن إدارة مانشستر سيتي تقترب أكثر من حسم مستقبل غوندوغان مقارنة برياض محرز، على اعتبار أن اللاعب الألماني متحمس للرحيل وخوض تجربة جديدة على عكس الدولي الجزائري، وجاء في تقرير نفس المصدر: “لا تزال هناك ثقة في أن محرز سيلتزم بمستقبله مع السيتي بعد الاستمتاع بموسم مميز (2021/22) أنهاه في صدارة هدافي النادي بـ24 هدفاً في جميع المسابقات”، مضيفا: “لكن يمكن أن يختار غوندوغان المضي قدمًا للحصول على نقطة انطلاق في مكان آخر وتحقيق ما يفترض أن يكون الأفضل”، وتابع ذات الموقع تبرير فرضية بقاء محرز بالقول: “انتقل رياض محرز إلى ملعب الاتحاد صيف عام 2018، ورغم بدايته البطيئة كان النجم الجزائري محوريًا في حسابات غوارديولا خلال المواسم الأخيرة وبأرقام هجومية رائعة، ورغم المنافسة القوية على الأماكن في الفريق”.

جدير بذكره أن رياض محرز قدم مستويات كبيرة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، ونجح في تصدر قائمة هدافي النادي بـ24 هدفا في كل المسابقات، مع تقديمه لـ9 تمريرات حاسمة خلال 48 مباراة خاضها هذا الموسم، كما توّج الدولي الجزائري بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي مع المان سيتي وللمرة الرابعة في مشواره.