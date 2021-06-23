رياض محرز وتايلور وارد يكتسحان البحث على غوغل ومواقع التواصل

بعيد إعلانها خطوبتها من النجم الدولي الجزائري

خطف رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر قائمة أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها بمحرك البحث غوغل في السعودية والجزائر وعدة دول أخرى.

جاء ذلك بعيد إعلان الحسناء البريطانية تايلور وارد، مساء الاثنين، خطوبتها بصفة رسمية من النجم الدولي الجزائري رياض محرز، وذلك على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ونشرت تايلور وارد صورتين رفقة قائد المنتخب الوطني الجزائري بجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة، حيث يقضي الثنائي عُطلته الصيفية معاً، وظهرت الحسناء البريطانية وهي ترتدي خاتم الخطوبة، كما ظهر رياض محرز سعيداً جداً بهذه الخطوة المُهمة.

وأرفقت تايلور المنشور بعبارة فيها الكثير من كلمات الحُب: “لا يوجد أحد أفضل أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. وأنا مُتحمسة للعيش معاً لذلك قلت نعم.. أحبك”، ورد لاعب ليستر سيتي السابق على المنشور بتعليق: “أُحبك”.

وتبلغ تايلور من العُمر 23 عاما، ولديها أكثر من 300 ألف متابع على “إنستغرام”، جمعتها علاقة صداقة باللاعب الجزائري في البداية لفترة طويلة قبل انفصاله عن زوجته وارتباطه بها، وبدأت تدعمه منذ العام الماضي خلال مشاركته مع فريقه في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد.

وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد، وتبلغ ثروة والدتها 42 مليون جنيه استرليني، وتزوجت والدتها من لاعب كرة القدم المعتزل آشلي وارد، ولديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت وقت انفصال محرز عن زوجته في فبراير العام الماضي، أن تايلور التي كانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي. وطلق محرز زوجته السابقة ريتا في محكمة مدينة مانشستر، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق، جدير بالذكر أن محرز عقد قرانه على ريتا في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين.