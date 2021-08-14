رياض محرز وغريليتش يبددان شائعات “الحرب الباردة”

رغم التنافس الشديد بينهما على مكانة أساسية في السيتي

اتضح أن كل الكلام الذي قيل عما سيحدث من حرب باردة بين الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والوافد الجديد للنادي، الدولي الإنجليزي، جاك غريليتش، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل التنافس على مكانة أساسية في كتيبة غوارديولا، ليس له أي أساس من الصحة بعد أن اتضح أن اللاعبين نسجا علاقة صداقة في وقت قياسي.

نشرت صحيفة “الديلي مايل” البريطانية، الجمعة، صورا تجمع رياض محرز وجاك غريليتش وكايل والكر، وهم بصدد مغادرة أحد أشهر مطاعم مدينة مانشستر، بعد أن تناولوا وجبة العشاء، ليلة الخميس الماضي، وهو الأمر الذي لا يحدث في عالم كرة القدم المحترفة إلا ما بين الأصدقاء المقربين، الأمر الذي يعني أن غريليتش اختار محرز كصديق أول في المان سيتي، على اعتبار إنه يعرف والكر أكثر مع المنتخب الإنجليزي وتربطه علاقة صداقة معه منذ فترة.

إلى ذلك، سلطت الصحيفة البريطانية الشهيرة والمعروفة بمتابعة أخبار النجوم والمشاهير، الضوء على نقاط التشابه بين النجم الجزائري والدولي الإنجليزي، بعيدا عن الملاعب وكرة القدم، وكشفت عن تشابه ذوق اللاعبين في الملابس والموضة، فخلال حديثها عما ارتداه اللاعبان خلال خروجهما لتناول وجبة العشاء، أكدت أنها ارتديا نفس نوعية اللباس (قميص أبيض وسروال جينز من نفس النوع)، ما يبرز حسب نفس المصدر تشارك محرز وغريليتش في نفس الذوق.

وتأتي خرجة غريليتش الأولى إلى أشهر مطاعم مدينة مانشستر رفقة محرز كصديقين مقربين، لتؤكد ما تم تداوله في وقت سابق عن أن نجم أستون فيلا السابق من أكبر المعجبين بإمكانات الدولي الجزائري ومهاراته الفنية الخارقة للعادة، منذ أن كان لاعبا في ليستر سيتي وقيادته للأخير للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في إعجاز يصعب تكراره خلال السنوات القليلة المقبلة، غريليتش كان صرح أيضا عند انضمامه إلى المان سيتي بأنه قرر مغادرة أستون فيلا والبحث عن مستوى أعلى، بعد مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، التي عرفت تألق رياض محرز بتسجيله هدف الفوز من مخالفة رائعة ذهابا، قبل أن يبهر في لقاء العودة بتسجيله لثنائية، ما يؤكد أن نجم إنجلترا من أكبر المعجبين برياض محرز، ويفضل أن يلعب إلى جانبه بدل أن يتنافس معه على مكانة واحدة في التشكيل الأساسي.