رياض محرز ولخضر بلومي في الصدارة بـ6 أهداف

الهدافون الجزائريون في النهائيات

يتصدر الثنائي رياض محرز ولخضر بلومي ترتيب هدافي المنتخب الجزائري في مشاركات “الخضر” الـ18 في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بتسجيلهما لـ6 أهداف لكل واحد، وذلك منذ أول مشاركة للجزائر في المنافسة القارية سنة 1968 بإثيوبيا الى غاية 2019 بمصر التي عرفت تتويج أشبال المدرب جمال بلماضي باللقب الثاني في تاريخ الكرة الجزائرية.

وجاءت الأهداف الستة التي وقعها المهاجم الحالي لمانشستر سيتي الانجليزي، خلال ثلاث طبعات قارية (2015، 2017 و 2019)، كما سيكون بإمكانه رفع حصيلته التهديفية في النسخة 33 المقررة بالكاميرون (9 جانفي- 6 فبراير 2022)، فيما توقفت حصيلة لخضر بلومي، الذي أنهى مسيرته الكروية قبل ثلاثة عقود، ب 6 أهداف والتي أحرزها في الطبعات التالية: 1980، 1984 و 1988.

ويأتي بعد هذين النجمين، الهداف الأسبق للمنتخب الوطني، جمال مناد، صاحب ال5 أهداف في النهائيات الإفريقية أربعة منها سجلت خلال طبعة 1990 التي جرت بأرض الوطن وتوجت بها الجزائر.

ويأتي بعدهما، بأربعة أهداف كل من نجم بورتو البرتغالي، رابح ماجر، و الهداف الحالي للمنتخب الوطني والمهاجم الحالي لأولمبيك ليون الفرنسي، إسلام سليماني، الذي يتواجد أمام فرصة سانحة لرفع رصيده التهديفي من خلال مشاركته في نهائيات الكاميرون.

من جهته، يعد الراحل أحسن لالماس، اللاعب الجزائري الوحيد الذي سجل ثلاثية في مباراة واحدة خلال نهائيات “الكان” على حساب أوغندا (4-0) في أول مشاركة للجزائر (كأس افريقيا-1968 بإثيوبيا).

ويتقاسم مع “أسطورة” شباب بلوزداد، المركز السادس لهدافي “الخضر” خلال النهائيات الإفريقية كل من صالح عصاد، تاج بن سحاولة، دزيري بلال ،جمال عماني الذي وقع ثلاثة أهداف في “كان-1990″، إضافة إلى لاعب نابولي آدم وناس، الموقع على ثلاثية في النهائيات الإفريقية الأخيرة والمعني بالمشاركة في الطبعة القادمة.

وفي المجموع، يوجد 49 لاعبا جزائريا سجلوا 92 هدفا في 73 لقاء خلال مشاركاتهم في كأس إفريقيا للأمم، فضلا عن ثلاثة أهداف أخرى سجلها لاعبو الفرق المنافسة ضد مرماهم.

وفي نهائيات نسخة 2021، تتواجد الجزائر في المجموعة الخامسة، رفقة سيراليون (11 جانفي)، وغينيا الاستوائية (14 جانفي) وكوت ديفوار (17 جانفي).

ترتيب هدافي المنتخب الوطني:

رياض محرز 6 أهداف (2015، 2017، 2019) حصيلة قابلة للارتفاع

لخضر بلومي 6 أهداف (1980، 1984، 1988)

جمال مناد 5 أهداف (1984، 1990)

رابح ماجر 4 أهداف (1984، 1986، 1990)

أسلام سليماني 4 أهداف (2017، 2019) حصيلة قابلة للارتفاع

احسن لالماس 3 أهداف (1968)

صالح عصاد 3 أهداف (1980، 1982)

تاج بن سحاولة 3 أهداف (1980، 1984)

جمال عماني 3 أهداف (1990)

بلال دزيري 3 أهداف (1996، 1998، 2000)

آدم وناس 3 أهداف (2019) حصيلة قابلة للارتفاع

15 بطلا إفريقيا لقيادة “الخضر” إلى لقب قاري ثالث بالكاميرون

يعول المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، المشارك في الطبعة ال33 من كاس إفريقيا للأمم بالكاميرون، على مجموعة تمتلك خبرة، بحضور 15 بطلا إفريقيا من بين 28 عنصرا معنيا بالمنافسة، من أجل الحفاظ على التاج القاري وتدوين النجمة الثالثة.

وجدد الناخب الوطني جمال بلماضي ثقته في 15 لاعبا حققوا اللقب القاري مع ”الخضر” في طبعته الأخيرة بالأراضي المصرية موسم 2019، ويتواجد على رأس اللائحة كل من الحارس وهاب مبولحي والمهاجم اسلام سليماني اللذان سيشاركان للمرة الخامسة في دورة نهائية، بينما ستكون المشاركة الرابعة لكل من عيسى ماندي، سفيان فغولي، ياسين براهيمي ورياض محرز.

ومعلوم أن هذه الأسماء ستقود الكتيبة الوطنية على الأراضي الوطنية خلال الموعد القاري الذي سيعرف حتما مستوى فني عالي، كما سيعرف هذا الموعد أول مشاركة لأسماء عديدة في قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي بلغ عددهم 13 وهم: مصطفى زغبة (نادي ضمك-العربية السعودية)، رضا حلايمية (بيريتشوت-بلجيكا)، محمد أمين توقاي (الترجي التونسي)، عبد القادر بدران (الترجي-تونس)، إلياس شتي (الترجي التونسي)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي-تونس)، راميز زروقي (أف سي توينتي-هولندا)، آدم زرقان (شارل لوروا-بلجيكا)، هاريس بلقبلة (براست-فرنسا)، سفيان بن دبكة (الفتح-السعودية)، فريد بولاية (نادي ميتز-فرنسا)، محمد الأمين عمورة (نادي لوغانو-البرتغال)، سعيد بن رحمة (است هام يونايتد-إنجلترا).

خلال طبعة 2019 بمصر، خاض “الخضر” الدورة بتشكيلة ضمت تسعة أسماء شاركت لأول مرة في البطولة.

قائمة اللاعبين المتواجدين في كان 2021 وعدد مشاركتهم:

4 مشاركات في النهائيات:

1- وهاب مبولحي (الاتفاق السعودي): 2013، 2015، 2017، 2019.

2- إسلام سليماني (أولمبيك ليون، فرنسا): 2013، 2015، 2017، 2019.

3 مشاركات:

1- عيسى ماندي (فياريال، إسبانيا): 2015، 2017، 2019.

2- سفيان فغولي (غالاتسراي-تركيا): 2013، 2015، 2019.

3- رياض محرز (مانشستر سيتي – إنجلترا): 2015، 2017، 2019.

4- ياسين براهيمي (الريان – قطر): 2015، 2017، 2019.

مشاركتان:

1- إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان – إيطاليا): 2017، 2019.

2- بغداد بونجاح (السد – قطر): 2017، 2019.

3- رامي بن سبعيني (بوريسيا مونشغلادباخ-ألمانيا): 2017، 2019.

مشاركة واحدة:

1- أليكسندر أوكيدجة (ف سي ميتز-فرنسا): 2019.

2- مهدي تاهرات (الغرافة- قطر): 2019.

3- جمال بلعمري (نادي قطر-قطر): 2019.

4- يوسف عطال (نادي نيس-فرنسا): 2019.

5- آدم وناس (نادي نابولي-إيطاليا): 2019.

6- يوسف بلايلي (دون فريق): 2019.

المشاركة لأول مرة:

1- مصطفى زغبة (نادي ضمك السعودي).

2- رضا حلايمية (برينتشوت-بلجيكا).

3- عبد القادر بدران (الترجي-تونس).

4- محمد أمين توقاي (الترجي التونسي).

5- حسين بن عيادة (النجم الساحلي-تونس).

6- إلياس شتي (الترجي التونسي).

7- آدم زرقان (شارل لوروا-بلجيكا).

8- راميز زروقي (أف سي توينتي-هولندا).

9- هاريس بلقبلة (براست-فرنسا).

10- سفيان بن دبكة (الفتح-العربية السعودية).

11- فريد بولاية (نادي ميتز-فرنسا).

12- سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد-إنجلترا).

13- محمد الأمين عمورة (نادي لوغانو-البرتغال).