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رياضة
قدم 13 تمريرة حاسمة في 32 مباراة

رياض محرز يتفوق على رونالدو ونجم الهلال

ع.ع
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رياض محرز يتفوق على رونالدو ونجم الهلال

تمكن الدولي الجزائري رياض محرز، نجم أهلي جدة من إنهاء الموسم في صدارة ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف. وتفوق نجم مانشستر سيتي السابق في هذا الجانب على نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو قائد النصر، وروبن نيفيز نجم الهلال.

وأنهى الأهلي موسمه بالفوز على الفيحاء، 1-0، ضمن الجولة 34، الخاتمة لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعد النجم الجزائري (33 عاما) السلاح الأبرز في موسم الأهلي بعد عودة “الراقي” من دوري الدرجة الأولى السعودي “يلو”، حيث كان عنصرا بارزا في التسجيل والصناعة وتنفيذ الضربات الثابتة.وتربع محرز على عرش “صناع الهدايا” في الموسم الحالي بالدوري إذ قدم 13 تمريرة حاسمة في 32 مباراة.

وجاء في المركز الثاني البرتغالي روبن نيفيز بـ (12) تمريرة حاسمة، ثم رونالدو (11).

وتساوى الثنائي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش متوسط ميدان الهلال وألفارو ميدران نجم الاتفاق إذ صنع كل منهما 10 أهداف.كما تساوى لوكاس زيلاريان نجم الفتح مع آلان سانت ماكسيمان نجم الأهلي ولكل منهما 9 تمريرات حاسمة.

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