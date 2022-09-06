رياض محرز يدافع عن البرتغالي برناردو سيلفا

في وقت يعاني فيه من مشكلة عدم اللعب بانتظام

قدم الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الانجليزي نصيحة ذهبية للمدير الفني للنادي، الإسباني بيب غوارديولا، بخصوص الطريقة المثالية لاستغلال مهارات النجم البرتغالي، برناردو سيلفا، الذي كان قريبا من مغادرة “السكاي بلوز” هذا الصيف قبل أن يقرر البقاء، وكان الدولي البرتغالي يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب عدم مشاركته بانتظام في التشكيل الأساسي، واقترب في وقت من الأوقات من الالتحاق بنادي برشلونة، لكن غوارديولا منحه فرصة أخرى مع بداية الموسم الجاري استغلها برناردو سيلفا بطريقة مثالية.

وظهر قائد “الخضر” رفقة برناردو سيلفا في الحلقة الأخيرة من الفيلم الوثائقي “معا: أبطال مرة أخرى”، والذي تم بثه على القناة الرسمية لنادي مانشستر سيتي، وهما يتحدثان عن المنصب المناسب لنجم نادي موناكو الفرنسي السابق، ووصف الأخير المنصب الذي يفضل اللعب فيه بمنصب “المدافع المهاجم”، وقال برناردو سيلفا ردا على سؤال بخصوص الوضعية التي يرتاح فيها بأرض الملعب: “منصبي المفضل هو المدافع المهاجم. لا يوجد لاعب آخر يفعل ذلك مثلي”، مضيفا: “أنا دائما أستمتع مع زملائي لأنهم يقولون لي إنني لا أهاجم ولا أدافع. لذلك أرد عليهم بالقول إنني لست مهاجمًا ولست مدافعًا بل أنا مدافع مهاجم”.

ووصفت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” التي تحدثت عن الموضوع توضيح برناردو سيلفا بـ”المفهوم المربك والمتناقض بعض الشيء، لكنه وافق عليه محرز”، مشيرة إلى رأي النجم الجزائري الذي قال: “صحيح إنه (مدافع مهاجم) لكي نكون منصفين”، وتابع: “لماذا يقولون هذا الأمر دائما..؟..في الواقع برناردو (سيلفا) يكون أفضل بكثير عندما يلعب بشكل أعمق (خط الوسط). إنه جيد جدًا في الدفاع أيضًا”، ويرتبط رياض محرز بعلاقة قوية جدا مع برناردو سيلفا المقربين جّدا من بعضهما البعض، ويقوم اللاعبان بالعديد من الطقوس الخاصة قبل المباريات، وفي مقدمتها مداومة النجمين على شرب كوبي قهوة من تحضير النجم البرتغالي، والتي قال الأخير إن محرز “لا يمكنه الاستغناء عن قهوته”.

ووصف نفس المصدر تصريح رياض محرز بخصوص المنصب المناسب لبرناردو سيلفا بمثابة النصيحة لبيب غوارديولا، المطالب بالتعامل مع المنافسة القوية داخل صفوف النادي السماوي لإعداد التشكيلة المثالية في كل مباراة، في وقت يعاني فيه محرز أيضا من مشكلة عدم المشاركة بانتظام بسبب فلسفة التدوير لدى مدرب برشلونة السابق، وهو ما أثر عليه بشكل مباشر في الدوري الانجليزي الممتاز.