رياض محرز يرغب في طي أسوأ لحظة في مسيرته الكروية

عبر قائد المنتخب الجزائري رياض محرز عن شعوره بخيبة أمل كبيرة لعدم اقتطاع تأشيرة كأس العالم، واصفا إقصاء المنتخب بالسيناريو المؤلم.

في السياق وصف الدولي الجزائري شعوره وخيبته من خروج المنتخب الوطني بعد مباراة الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى “مونديال” قطر بأسوأ شعور خلال مسيرته الكروية.

ودعا محارب الصحراء إلى ضرورة تجاوز النكسة الأخيرة والمضي قدما قائلا: “كان الأمر سيئًا للغاية، كان السيناريو مؤلمًا للغاية، لكن في النهاية يجب أن أحاول النسيان والمضي قدمًا ومحاولة مساعدة فريقي على تحقيق الفوز”.

محرز مصر على التألق وتتويج السيتي باللقب

وفي سياق أخر كشف نجم المنتخب الوطني رياض محرز إصراره على إنهاء الموسم بأعلى مستوياته وقيادة ناديه مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأشار الهداف الجزائري إلى الأهمية القصوى التي يوليها لمنافسة دوري الأبطال ، مؤكدا على سعيه الجبار للوصول مع رفقائه لنصف النهائي الذي وصفه بالجزء الأخير من المسابقة، قائلا:”علينا أن نكون مركزين. سنقدم كل شيء للمضي قدمًا”.

وتحدث محرز عن إحباطه جراء اللقاء الذي جمعه مع صاحب الأصول الجزائرية كريم بن زيمة في مباراة الذهاب على أرضية ملعب الاتحاد، حيث لم يستغلوا الفرص لتحقيق هامش فوز أكبر على بطل أوروبا 13 مرة حسب قوله.

واعتبر محارب الصحراء هذا الموسم من أحسن المواسم بالنسبة له من حيث الأرقام، حيث بلغ رصيده 23هدفا و9تمريرات حاسمة، قائلا”من حيث الأرقام ،نعم هذا أفضل موسم لي” مؤكدا على قدرته لتقديم المزيد.

وقال محارب الصحراء :”أشعر أنني بحالة جيدة. بعد أربع سنوات هنا الآن لدي المزيد من الخبرة، أعرف المزيد عن جسدي، أعرف كل شيء، زملائي في الفريق والمدير، لذلك الأمر أسهل بالنسبة لي ” وأضاف:” “لكن من الجيد مساعدة الفريق في محاولة الفوز وهذا ما أحاول القيام به في كل مرة ألعب فيها”.

وأشاد محرز بخطورة صاحب34 عامًا كريم بن زيمة ومانح الهدفين في لقاء الذهاب، قائلا: “بن زيمة من كبار المهاجمين في مثل سنه،إنه رجل مجتهد ويستحق كل شيء”.

ويذكر أن انتقال رياض محرز بلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني من ليستر سيتي عام 2018، بعد عامين من فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز مع الثعالب وحصده لجائزة أفضل لاعب في انجلترا.