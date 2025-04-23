رياض محرز يسترجع جزءا من أيامه مع ليستر سيتي

صار ماكنة أهداف وتمريرات حاسمة في السعودية

يستحق أداء رياض محرز، في الأيام الأخيرة، مع نايه السعودي الأهلي، في أن تشد الرحال إلى الملاعب التي يبارز فيها منافسيهـ لمتابعته والتمتع بلمحاته الفنية، داخل وخارج معاقل الأهلي السعودي، من تمريرات ساحرة وأهداف بديعة ومراقبته للكرة بالشكل الاستثنائي الذي صار علامة مسجلة باسم رياض محرز.

رفع الأداء الأخير لرياض محرز، من رتبة فريقه أهلي جدة، إلى بلوغ المرتبة الرابعة في الترتيب العام، خلف رفقاء حسام عوار وكريم بن زيمة الاتحاد، ونادي الهلال القوي والنصر السعودي الذي يضم الظاهرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كما أن رياض محرز الذي بلغ الأربعة والثلاثين في شهر فيفري الماضي، استرجع جزءا من أسم رياض محرز مع فريق ليستر سيتي في الموسم الكروي 2015 / 2016، وبرشاقة وأناقة تنسينا سن هذا اللاعب البديع الذي لا حلم بقي في جعبته، سوى المشاركة في كأس العالم 2026.

مازال رياض محرز مع ناديه السعودي الأهلي يمارس التمتع بلعبة كرة القدم، ففي اللقاءين الأخيرين كان المتسبّب في الفوز مرتين على التوالي، بالمساهمة في سبعة أهداف من الثمانية المسجلة من فريقه الذي ارتقى إلى المركز الرابع ولم يعد بعيدا عن مرتبة رفقاء رونالدو النصر السعودي، والفريق يلعب لأجل أن يكون مع ثلاثي المقدمة، ناهيك عن الدور المنتظر من رياض لأجل الإبهار في المنافسة القارية الآسيوية التي يطمح لها الفريق وأنصاره.

على بعد حوالي سنة من منافسة كأس العالم، يأمل أنصار “الخضر” في أن يحافظ رياض محرز على مستواه الحالي، حتى يقدّم نهائيات مونديالية تاريخية لـ”الخضر” لأجل تحسين إنجازهم المحقق في البرازيل سنة 2014 عندما بلغوا الدور ثمن النهائي وخرجوا بصعوبة وبعد الوقت الإضافي من بطل تلك النسخة منتخب ألمانيا الذي فاز في نصف النهائي على البرازيل في عقر دارها بسباعية كاملة.

كل اللاعبين المرشحين لخلافة رياض محرز في المنتخب الوطني، مازالوا بعيدين عن الإقناع من بدر الدين بوعناني، لاعب نيس، الذي تراجع مستواه بالرغم من أنه لعب في المباراة الأخيرة أساسيا، إلا أنه كان خارج المأمول، كما تبين مع مرور الوقت بأن أداء اللاعب حاج موسى، بدون تعويض رياض محرز، وهو لاعب مرشح لمغادرة فينورد الهلندي وربما سيتنقل إلى إمارة موناكو الفريق الذي يبيع لاعبيه كما فعل مع مبابي وبيرناردو سيلفا، ومعروف عنه أيضا بأنه لا يضع لاعبيه تحت الضغط.

يبقى رياض محرز من أبرز النجوم الذين مروا على المنتخب الوطني بأدائه وقيادته ووفائه لـ”الخضر”، وثقل السنوات قد يؤثر على اللاعب في منافسة كأس الأمم الإفريقية، منتصف الموسم الكروي القادم، ومنافسة كأس العالم في ختام الموسم الكروي القادم أيضا، وكل شيء مرتبط بالوجه الذي سيكون عليه رياض محرز بداية الموسم الكروي القادم لأن الوجه الحالي مع اقتراب نهاية الدوري السعودي، فيه بعض من رياض ليستر سيتي.