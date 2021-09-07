رياض محرز يطلق قناته الرسمية الأولى على فايبر

أعلن تطبيق فايبر، المملوك لشركة راكوتين اليابانية، وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن شراكة استراتيجية مع قائد المنتخب الوطني، وجناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز.

وقالت راكوتين فايبر في بيان تحوز الشروق” نسخة منه، أن بهذه الشراكة، سيتمكّن مستخدمو تطبيق فايبر في الجزائر وخارجها من التفاعل مع رياض محرز، من خلال محتوى متنوع وحصري، بأول قناة رسمية لنجم الخضر، التي ستعمل على اطّلاع الجماهير على آخر الأخبار والاستعدادات للمباريات والجلسات التدريبية والسفر، ومنحهم لمحة مقربة عن حياة أسطورة كرة القدم.

من خلال هذه الشراكة -يضيف البيان- سيتمّ منح المعجبين فرصة للقاء بقائد محاربي الصحراء وسيتمكّن مشجعو محرز من طرح الأسئلة والتفاعل معه من خلال لقاء حصري عبر فايبر. سيتمّ الإعلان عن الموعد المحدد لهذا الحدث الحصري على قناة محرز قريبًا على فايبر.

من جهتها قالت نادية لعبيد، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فايبر: “تعتبر كرة القدم الشغف الوطني بالنسبة للجزائريين، وإطلاق شراكتنا مع رياض محرز، جاءت في الوقت المناسب”، واضافت “الجزائر تتوجه نحو تصفيات كأس العالم والناس متعطشون لمواكبة آخر أخبار قائد منتخبها الوطني والدورات التدريبية، والاستعدادات في رحلته إلى النصر”.