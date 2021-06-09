رياض محرز يعترف بصعوبة مواجهة تونس

وصفها بلقاء الجيران

اعترف قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بصعوبة المواجهة الودية المنتظرة غدا الجمعة أمام المنتخب التونسي، واصفا إياها بالمواجهة القوية والاختبار الجدي، بعد أن فاز “الخضر” في اللقاءين الوديين الماضيين أمام موريتانيا ومالي على التوالي.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره التونسي، سهرة الغد، على ملعب رادس في العاصمة التونسية في قمة مغاربية مثيرة، ستلعب بأهداف صدامية تلتقي برغبة كل منتخب في الفوز من اجل تحسين الترتيب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022، على اعتبار أن هذا المعيار مهم جدا في تحديد أطراف المباريات الفاصلة.

وكان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تحدث عن القمة المرتقبة أمام المنتخب التونسي، خلال حديثه في الندوة الصحفية التي عقدها بعد مباراة مالي: “مباراة تونس ستكون مختلفة عن ودية مالي.. إنه منتخب يصعب مواجهته واللعب أمامه”، قبل أن يضيف: “ربما هو منتخب لا يطبق كرة هجومية لكننا نعرفه جيدا”، قبل أن يشبه منتخب “نسور قرطاج” بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وصرح: “منتخب تونس كنادي أتلتيكو مدريد.. أنت تسيطر على المباراة دون أن تسجل وفي الأخير يتم خداعك”، وهو التصريح الذي لم ينل رضا الكثير بعض لاعبي المنتخب التونسي، الذين اعتبروه استفزازيا أكثر منه إطراء.

من جهة أخرى، نشر محرز منشورا على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، يتضمن صورة احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى مالي خلال الودية الأخيرة، وعلق عليه قائلا: “المباراة المقبلة ضد أشقائنا التونسيين”، في عبارة تبرز العلاقة القوية بين البلدين وتحدّيا كرويا لا يحمل أي أبعاد أخرى، على عكس ما حاول البعض الترويج له بخصوص تصريحات نجم السيتي بعد مواجهة مالي، وكان التفاعل مع منشور قائد المنتخب الجزائري قويا من طرف الجزائريين وحتى زملائه في “الخضر”، وحملت كلها عبارات الصداقة والأخوة، وكان نجم نادي قطر، يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق، أبرز المتفاعلين مع زميله في منتخب “محاربي الصحراء”، وكتب بلايلي معلقا على منشور محرز: “خاوة خاوة” وأرفع العبارة بعلمي الجزائر وتونس، وذهبت كل التعليقات في نفس الاتجاه، لتؤكد بأن تشبيه منتخب تونس بنادي أتلتيكو مدريد ليس تقليلا من شأن “نسور قرطاج” بل هو اعتراف بقوتهم وقيمتهم الكروية والتكتيكية لا غير.

وتعد مباراة تونس لقاء خاصا بالنسبة للعديد من اللاعبين الجزائريين الذين سبق لهم اللعب في تونس أو أنهم يلعبون حاليا هناك، في صورة يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وعبد القادر بدران، الذين سيواجهون أصدقاء لهم في منتخب “نسور قرطاج“.