رياض محرز يعود إلى أجواء المنافسة الأسبوع المقبل

غوارديولا حاول الرفع من معنوياته بهذه الطريقة

يستعد قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، للعودة إلى فريقه مانشستر سيتي الانجليزي، يوم الجمعة المقبل، بعد انقضاء العطلة الاستثنائية التي منحها له المدرب، بيب غوارديولا، عقب المشاركة المخيّبة له رفقة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون، حيث خرج زملاء النجم الجزائري من الدور الأول للمسابقة.

وكان غوارديولا قرّر التعامل مع رياض محرز بطريقة ذكية جدا عندما رخّص له بعدم العودة بسرعة إلى الفريق، على عكس نجوم “محاربي الصحراء” الآخرين الذين عادوا إلى أنديتهم وشاركوا في المباريات 48 ساعة فقط بعد عودتهم من الكاميرون، في صورة رامز زروقي وإسماعيل بن ناصر، لأن المدرب الإسباني يدرك جيّدا بأن محرز كان أشد المتأثرين بإخفاق منتخب بلاده لأنه القائد ونجمه الأول.

وكان رياض محرز تحدث مع بيب غوارديولا مباشرة بعد خروج الجزائر المبكر من كأس إفريقيا، وتحصل على إذن منه بتمديد فترة تغيبه عن الفريق بعد أن اقتنع المدرب الإسباني بأن لاعبه بحاجة إلى راحة لاسترجاع أنفاسه ومعنوياته، على اعتبار أنه كان أكبر المتأثرين بإخفاق “الخضر”، وفضّل غوارديولا مساندة محرز بطريقته الخاصة حتى يعود في أفضل أحواله إلى الفريق، وهو الذي يعد هدافه الأول منذ بداية الموسم الجاري، وشبّهت صحيفة “مانشستر إيفينيغ نيوز” البريطانية وضعية رياض محرز الحالية بما عاشه نجم النادي السابق، يايا توري، عام 2012 عندما أخفق مع منتخب بلاده في التتويج بكأس أمم إفريقيا في النهائي أمام زامبيا، بعد أن نجح في تجاوز ذلك الإخفاق وعاد بقوة مع المان سيتي وأنهى موسمه بقوة وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، وهو نفس الأمر الذي وقع بالنسبة لمحرز، التي قالت بشأنه إن العطلة الاستثنائية التي منحها له غوارديولا ستسمح له بالعودة أقوى إلى النادي.

وينتظر أن يكون رياض محرز جاهزا لمواجهة نادي فولهام في الدور الرابع من كأس انجلترا، يوم 5 فيفري المقبل، التي ستشكل محطة تحضيرية هامة له قبل العودة إلى ريتم مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.