رياض محرز يفتتح ملعبًا يحمل اسمه في فرنسا
افتتح الدولي الجزائري رياض محرز ملعبا جديدا يحمل اسمه واسم والده الراحل، في مسقط رأسه بمدينة سارسيل الفرنسية.
وأعلنت بلدية سارسيل يوم الأربعاء عن تدشين الملعب بحضور نجم مانشستر سيتي رياض محرز، ورئيس البلدية باتريك حداد.
Riyad Mahrez has today unveiled a stadium named after himself in his birthplace of Sarcelles, France. 👏👑 @la_vagueverte pic.twitter.com/IWSE6WefVq
— City Xtra (@City_Xtra) May 18, 2022
وولد محرز في 21 فيفري 1991 بسارسيل، الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لأب جزائري وأم مغربية.