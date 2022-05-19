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رياضة

رياض محرز يفتتح ملعبًا يحمل اسمه في فرنسا

الشروق الرياضي
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رياض محرز يفتتح ملعبًا يحمل اسمه في فرنسا
ح.م
جانب من التدشين

افتتح الدولي الجزائري رياض محرز ملعبا جديدا يحمل اسمه واسم والده الراحل، في مسقط رأسه بمدينة سارسيل الفرنسية.

وأعلنت بلدية سارسيل يوم الأربعاء عن تدشين الملعب بحضور نجم مانشستر سيتي رياض محرز، ورئيس البلدية باتريك حداد.

وولد محرز في 21 فيفري 1991 بسارسيل، الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس،   لأب جزائري وأم مغربية.

رياض محرز رفقة عدد من أبناء سارسيل بعد تدشين الملعب الجديد

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