رياض محرز ينافس بن زيمة على الكرة الذهبية

رغم أن حظوظ الدولي الفرنسي كبيرة للفوز بها

تغييرات جذرية لاختيار الأفضل ومائة صحفي في الاستفتاء

ينافس الدولي الجزائري، رياض محرز، الفرنسي ذا الأصول الجزائرية، كريم بن زيمة، وعددا من نجوم العالم، على أفضل لاعب في العالم لعام 2022، بالعاصمة الفرنسية باريس.. وسيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 17 أكتوبر المقبل.

وتصدر النجم الفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم ريـال مدريد، القائمة بجانب الدولي الجزائري، رياض محرز، هداف مانشستر سيتي. وكان محرز، أثرى السيتي في موسم 2021/2022 برصيد 24 هدفًا، وصنع تسعة تمريرات حاسمة في 47 مباراة، وسبق للجناح الجزائري الترشح للجائزة ثلاث مرات سابقا،كما ضمت القائمة ستة من نجوم مانشستر سيتي المتألقين، لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022. فبالإضافة إلى محرز، يتواجد الحارس إيدرسون لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، المقدمة من فرانس فوتبول، وجواو كانسيلو، وكيفن دي بروين، وإير لينغ هالاند، وفيل فودين، وبيرناردو سيلفا، على الجائزة الكبرى.

ويعتبر كريم بن زيمة، مهاجم ريـال مدريد، على رأس المرشّحين لنيل جائزة الكرة الذهبية، حيث أدى موسما رائعا مع ريـال مدريد، وسجل 44 هدفا في 46 مباراة، وساعد الفريق على الفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكأس السوبر بداية الموسم الجاري.

ومن بين المرشحين الآخرين، كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، وأيضا المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وعدد من لاعبي الريال، البيارن، الميلان، وأندية أخرى.. غير أن الفرنسي كريم بن زيمة، يعتبر المرشح للتتويج بالجائزة.

وكان ليونيل ميسي قد فاز بالكرة الذهبية لعام 2021، للمرة السابعة في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي حل في الوصافة، ليصبح النجم الأرجنتيني أكثر المتوجين بالجائزة، برصيد 7 ألقاب، منذ تأسيسها قبل 66 عاما.

وتعرف جائزة الكرة الذهبية، الجائزة الأهم لتكريم أفضل لاعب في كرة القدم، تغييرات جديدة على قوانينها، سيتم تطبيقها لأول مرة في نسخة 2022. التغيير الأول، هو موعد الجائزة، حيث كانت في السابق تمنح في شهر جانفي من كل عام، وتكرم أفضل لاعب خلال العام الذي قبله، ولكن هذا الأمر، شهد تغييرا جذريا. موعد الجائزة الجديد أصبح شهر أكتوبر، ولن يقيّم اللاعبين خلال العام، بل خلال الموسم المنصرم 2021-2022، لتصبح جائزة موسمية، عوضا عن جائزة سنوية.

لذلك، فإن تقييم اللاعبين سيكون من شهر آب 2021 حتى شهر آب 2022، وهي فترة الموسم الكروي في أوروبا، بالإضافة إلى فترة الصيف، التي قد تشهد بطولات قارية. التغيير الثاني، سيكون في تغيير الأشخاص المسموح لهم بالتصويت. في السابق، كانت الجائزة التي تشرف عليها صحيفة “فرانس فوتبول”، تسمح لصحفيين مختارين من جميع دول العالم، لتقييم اللاعبين والتصويت لهم. أما الآن، فسيسمح فقط للصحفيين من أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا لكرة القدم. التغيير الثالث، هو طريقة اختيار اللاعبين المرشحين. في السابق، كان المصوتون مطالبين بتقييم اللاعبين وفقا لثلاثة معطيات، الأول هو المستوى الفردي للاعب خلال الموسم، والثاني هو إنجازاته مع الفرق التي لعب لها خلال الموسم، والثالث هو مسيرة اللاعب في كرة القدم. ولم تغير الجائزة أول معيارين للاختيارات، لكنها، ألغت المعيار الثالث، وهو “مسيرة اللاعب”، وطلبت من المصوتين عدم التفكير في مسيرة اللاعب والتركيز على الموسم الحالي. بالإضافة إلى ذلك، قررت الجائزة إضافة معيار جديد للتصويت، وهو تصرفات اللاعب وتقييمه على مستوى “اللعب النظيف”.