رياض محرز يواصل تعزيز أرقامه في دوري أبطال أوروبا

ما يقوم به حاليا سيصعب على أي جزائري آخر تكراره قريبا

سجل الدولي الجزائري، رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، هدفه الخامس هذا الموسم، في منافسة دوري أبطال أوروبا، ضد نادي لايبزيغ، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، منتصف الأسبوع الماضي، ليعمق الفارق في صدارة ترتيب الهدافين الجزائريين في تاريخ المنافسة الأوروبية، عن أقرب ملاحقيه الأسطورة رابح ماجر نجم نادي بورتو البرتغالي سابقاً.

وقدم قائد “الخضر” أداء مبهرا، الموسم الماضي، في الدور نصف النهائي، ضد باريس سان جيرمان، حيث عبث بالدفاع الباريسي ذهاباً وإياباً وسجل ثلاثة أهداف في مقابلتين، سمحت للنادي الإنجليزي بالمرور للدور النهائي الذي خسره أمام تشيلسي لاحقاً بنتيجة 1-0، وواصل محرز تألقه في نسخة دور المجموعات 2021-2022 من دوري الأبطال، حيث أحرز أول أهدافه في المباراة الأولى لحساب المجموعة الأولى ضد نادي لايبزيغ التي فاز فيها ناديه بنتيجة 6-3، ليعادل رقم النجم السابق رابح ماجر (11 هدفاً).

وعاد لاعب لوهافر الفرنسي السابق، لزيارة الشباك بعدما غاب عنها في مباراة باريس سان جيرمان التي خسرها السيتي بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية على ملعب حديقة الأمراء بباريس، حيث أمضى على ثنائية في مرمى نادي كلوب بروج البلجيكي في ميدان هذا الأخير لحساب الجولة الثالثة، ليحطم رقم ماجر، ويرسم نفسه أحسن هداف جزائري في المنافسة الأعرق في القارة العجوز برصيد 13 هدفاً، ولم يتوقف محرز عند هذا الحد، حيث انتهز فرصة استقبال بروج في الجولة الرابعة ليسجل هدفه الرابع هذا الموسم في دوري الأبطال و14 في تاريخه، قبل أن يعمق الفارق ويمضي على هدفه الـ15 في المسابقة في مباراة لايبزيغ لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، التي احتل فيها ناديه مانشستر سيتي صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي باريس سان جيرمان.

يذكر أن النجم الجزائري السابق رابح ماجر، فاز بلقب دوري أبطال أوروبا سنة 1987 أمام بايرن ميونيخ في النهائي الذي احتضنه ملعب براتر شتاديون بالعاصمة النمساوية فيينا بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفه التاريخي بالكعب، كما قدم تمريرة الهدف الثاني لزميله البرازيلي جواري، ليفوز بجائزة رجل المباراة في النهائي، وشارك ماجر طيلة مشواره الاحترافي في 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا وسجل 11 هدفاً كما قدم 4 تمريرات حاسمة.

وبالنظر للأرقام التي يسجلها محرز في دوري أبطال أوروبا ومع فريق يشارك بانتظام في هذه المسابقة، يمكن القول بأنه سيكون من الصعب جدا على أي لاعب جزائري آخر تحطيم هذه الأرقام في المستقبل القريب.