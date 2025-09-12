“رياض Pasta”!

طريقة "سهلة" لاختيار مشروعك الخاص..

يقولون لك لا تحاول بيع ما تحبّه أنت، ولكن ابحث عمّا يحبّه ويبحث عنه الناس، كما لو أنك لست واحدا من الناس. يحبّ كثيرا مما يحبّون، ويحبّون، كلّهم أو كثير منهم أو حتى القليل منهم، نفس ما يحبّ.

أحيانا يعجبك لحنٌ من الألحان أو وصفة من وصفات الطعام، حتى تخال أنه لحنُك الخاص أو وصفتك الفذّة. ثم تفاجأ بأنك لم تكن وحدك في أي وقت من الأوقات، عندما تجد أنّ اللحن نفسه يحظى بإعجاب واستحسان العشرات والمئات من الأشخاص. الذين كان يخيّل إليك أنهم لا يشبهونك في شيء، بل لا يكاد أيٌّ منهم يشبه الآخر.

فأنت لست المستمع الوحيد لألحانك ”المفضلة”. وحتى لو كنت المستمع الوحيد لأغنية من الأغاني أو القارئ الوحيد لقصيدة من القصائد، أو المشاهد الوحيد لفيلم من الأفلام، فقد سبقك المغنّي والشاعر وكاتب السيناريو. ومُبدعو الفنّ كما تعلم، هم أول المُعجبين بفنونهم.

في أيام “السيتي”، كانت تفضيلات الدولي الجزائري رياض محرز ”الخاصة” في إعداد ”الباستا”، تحظى بشعبية كبيرة بين لاعبين آخرين في الفريق. حتى أصبحت تُطلب من مطبخ النادي مباشرة باسم ”رياض باستا”، لأنها في الحقيقة، ومن البداية، لم تكُن تفضيلاته ”الخاصة” بالفعل.

أو ربما كانت تفضيلات خاصة به في البداية، ثم سرعان ما اكتسبت طابعا عامًّا فيما بعد. وهذا ما يحدث في العادة، فإما أنه لا شيء خاص ومتفرّد، عندما يتعلق الأمر بالأذواق والاختيارات. وإما أنه لا شيء يبقى خاصا.

وطالما أنّ أذواقك واختياراتك وتفضيلاتك ليست متفرّدة على الإطلاق. فإنه يمكنك الاعتماد عليها لمعرفة ما يفضّله الناس أو فئة محدّدة منهم على الأقل.

فإن لم تأخد بيدك إلى السوق الكبيرة، فقد ترشدك إلى الفئة الصغيرة المربحة. أو ”النيتش ماركت” (Niche market) التي لا بدّ من أن يشترك معك أفرادها في نفس الاختيارات. طالما أنك لست ولن تكون الشخص الوحيد في العالم بهذه الأذواق والاختيارات أو تلك.