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رياضة

ريال مدريد الأعلى قيمة في العالم للعام الثالث على التوالي

عمر سلامي
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ريال مدريد الأعلى قيمة في العالم للعام الثالث على التوالي
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شعار نادي ريال مدريد

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم، للعام الثالث على التوالي.

وحسب تقرير لمجلة “فوربس”، تبلغ قيمة نادي ريال مدريد 6.6 مليار دولار أمريكي.

وجاء في التقرير بأن ريال مدريد هو أكثر نادي حقق دخلا في العام الجاري على مستوى العالم بقيمة 873 مليون دولار.

وأضافت المجلة أن “الميرينغي” أكثر من حصل على مقابل مالي من الرعاة لقميص الفريق، بمتوسط دخل سنوي يبلغ 205 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة مالية تصل إلى 6.550 مليار دولار، وبعده برشلونة الإسباني بقيمة 5.6 مليار دولار، ثم ليفربول الإنجليزي بقيمة 5.370 مليار دولار.

وحلّ في المرتبة الخامسة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة مالية تصل إلى 5.100 مليار دولار، ثم بايرن ميونخ الألماني بقيمة 5 مليار دولار، في حين حل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز السابع بقيمة 4.400 مليار دولار.

وجاء توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المركز الثامن بقيمة مالية تبلغ 3.2 مليار دولار، وحلّ بعده تشيلسي وأرسنال في المركزين التاسع والعاشر بقيمة 3.100، و2.600 مليار دولار على الترتيب.

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