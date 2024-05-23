ريال مدريد الأعلى قيمة في العالم للعام الثالث على التوالي

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة أندية كرة القدم الأعلى قيمة في العالم، للعام الثالث على التوالي.

وحسب تقرير لمجلة “فوربس”، تبلغ قيمة نادي ريال مدريد 6.6 مليار دولار أمريكي.

وجاء في التقرير بأن ريال مدريد هو أكثر نادي حقق دخلا في العام الجاري على مستوى العالم بقيمة 873 مليون دولار.

وأضافت المجلة أن “الميرينغي” أكثر من حصل على مقابل مالي من الرعاة لقميص الفريق، بمتوسط دخل سنوي يبلغ 205 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة مالية تصل إلى 6.550 مليار دولار، وبعده برشلونة الإسباني بقيمة 5.6 مليار دولار، ثم ليفربول الإنجليزي بقيمة 5.370 مليار دولار.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاجل — فوربس: أكثر الأندية قيمة سوقية بـالدولار في 2024 💵 6.6 مليار — ريال مدريد

💵 6.55 مليار — مانشستر يونايتد

💵 5.6 مليار — برشلونة

💵 5.37 مليار — ليفربول

💵 5.1 مليار — مانشستر سيتي

💵 5 مليار — بايرن ميونيخ

💵 4.4 مليار — باريس سان جيرمان

💵 3.2 مليار —… pic.twitter.com/wvkdDlbXWY — عمرو (@bt3) May 23, 2024

وحلّ في المرتبة الخامسة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة مالية تصل إلى 5.100 مليار دولار، ثم بايرن ميونخ الألماني بقيمة 5 مليار دولار، في حين حل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز السابع بقيمة 4.400 مليار دولار.

وجاء توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المركز الثامن بقيمة مالية تبلغ 3.2 مليار دولار، وحلّ بعده تشيلسي وأرسنال في المركزين التاسع والعاشر بقيمة 3.100، و2.600 مليار دولار على الترتيب.