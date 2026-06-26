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رياضة

ريال مدريد الأكثر تسجيلا للأهداف لحد الآن في مونديال 2026

عمر سلامي
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ريال مدريد الأكثر تسجيلا للأهداف لحد الآن في مونديال 2026

بات ريال مدريد النادي الأكثر تسجيلا للأهداف عبر لاعبيه، في كأس العالم 2026.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن ريال مدريد يتفوق على بقية الأندية، بعدما سجل لاعبوه مجتمعين 10 أهداف، لحد الآن.

ويتفوق ريال مدريد، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه، كريستال بالاس وسندرلاند وباريس سان جيرمان، التي سجل لاعبوها 6 أهداف لكل منها.

وجاءت أهداف لاعبي ريال مدريد في كأس العالم 2026، عن طريق كيليان مبابي بـ 4 أهداف مع منتخب فرنسا، وفينيسيوس جونيور بـ 4 أهداف مع البرازيل، وأردا غولر بهدف واحد مع تركيا، وجود بيلينغهام بهدف واحد مع إنجلترا.

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