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رياضة

ريال مدريد يتحرك لخطف جوهرة جديدة (فيديو)

عمر سلامي
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ريال مدريد يتحرك لخطف جوهرة جديدة (فيديو)
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اللاعب البرازيلي ميسينيو

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع جوهرة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو نجم فريق بالميراس، الشاب البرازيلي استيفاو ويليان “ميسينيو”.

وبات إستيفاو ويليان، البالغ من العمر 17 عاما، مطلوبا من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد وتشلسي ومانشستر سيتي في إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد.

وصرح اللاعب في وقت سابق، بأنه يحلم باللعب في “كامب نو”، لكن منافسين آخرين دخلوا على الخط.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن برشلونة لن يتمكن من إبرام الصفقة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وأفادت “آس” بأن اللاعب الشاب، لفت أنظار كشافي ريال مدريد لفترة من الوقت، بفضل مردوده المميّز رفقة فريقه بالميراس.

وأضافت الصحيفة أن ميسينيو، يحظى بإعجاب ريال مدريد، وأنه بعد الحصول على توقيع اللاعب البرازيلي إيندريك فيلبي موريرا دي سوزا 17 عاما، في 2022، وانتظار انضمامه للفريق الأول في الصيف المقبل، يسعى “الميرنغي” للتعاقد مع الجوهرة الجديدة ميسينيو.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد مهتم بضم اللاعب بالفعل، لكن لا ينوي دفع مبلغ 55 مليون يورو مقابل الشرط الجزائي في عقده، وهو أكثر مما دفعه للتعاقد مع إندريك، وحتى فينيسيوس جونيور ورودريغو غويس.

ويتوقع أن يغادر ويليان، الذي ظهر بشكل بارز مع فريقه بالميراس هذا الموسم، خارج الدوري البرازيلي عندما يبلغ 18 عاما، أي في عام 2025.

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