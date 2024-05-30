ريال مدريد يتحصل على الضوء الأخضر لإعلان صفقة مبابي

تحصل نادي ريال مدريد الإسباني على الضوء الأخضر لإعلان صفقة الفرنسي كيليان مبابي، قبل نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في 30 جوان القادم.

وأكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، أن “ريال مدريد حصل على إذن باريس سان جيرمان لإعلان مبابي كصفقة جديدة بنهاية الموسم الحالي، وقبل 30 جوان”.

وأضاف: “ينوي ريال مدريد إعلان صفقة النجم الفرنسي بشكل رسمي قبل اليورو.. هناك اتفاق خاص بين الريال ومبابي بشأن عدم إعلان الصفقة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وتابع رومانو: “ريال مدريد جهز كل شيء يخص صفقة كيليان مبابي، إنهم لا يريدون التحدث عن ذلك قبل نهائي دوري الأبطال، لأن كل تركيز اللاعبين والمدربين والمديرين الآن على مباراة بوروسيا دورتموند فقط”.