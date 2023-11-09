ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن التعاقد مع مبابي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد تخلى بشكل نهائي عن فكرة التعاقد مع كيليان مبابي، في المرحلة المقبلة.

وكشفت إذاعة “كادينا سير” أن النادي الملكي لا يخطط لضم النجم الفرنسي، حتى لو قرّر عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وقالت الإذاعة في تقرير لها: “بعد أن كان مبابي الهدف الرئيس لريال مدريد في السنوات الأخيرة، اعتبر النادي أن “مسلسل مبابي” مغلق ولن يلاحقه في السوق المقبلة، بغض النظر عن وضعه التعاقدي”.

وأضافت إذاعة “كادينا سير” أن هناك ثلاثة أسباب أساسية تمنع وصول مبابي، الأول يتعلق بجدول الرواتب.

وأكدت أن مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد بأقل من 20 مليون يورو سنويا، والتي يجب أن يضاف إليها إذا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان مكافأة انتقال عالية جدا للاعب، وذات الشيء في حالة التجديد.

أما السبب الثاني فيتمثل في سن مبابي، كونه سيصل إلى ريال مدريد بعمر 26 عاما تقريبا، وهو ما يتعارض مع سياسة الانتقالات الأخيرة للنادي، بحسب إذاعة “كادينا سير”، حيث معظم الصفقات الأخيرة أمثال كامافينغا وتشواميني وفينيسيوس ورودريغو إضافة إلى إندريك، وقعوا قبل العشرينات من عمرهم، وهذه هي استراتيجية ريال مدريد للتعاقد مع الشبان.

وذكرت الإذاعة أنه هناك سبب ثالث يتمثل في أن أعضاء إدارة ريال مدريد لم يهضموا لحد الآن تصرف مبابي بعدما مدّد عقده قبل عامين مع باريس سان جيرمان، رغم أنه كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد حينها.