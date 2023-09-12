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رياضة

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا الإعصار في ليبيا

عمر سلامي
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ريال مدريد يتضامن مع ضحايا الإعصار في ليبيا
أرشيف
شعار ريال مدريد

عبر نادي ريال مدريد الإسباني عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق شرق ليبيا.

وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الرسمي: ” يريد نادي ريال مدريد، ورئيسه، ومجلس إدارته التعبير عن حزنهم العميق لضحايا الفيضانات التي تعاني منها ليبيا”.

وأضاف: “ويريد نادينا أن يعرب عن تعازيه ومحبته لأسر المتوفين ولجميع الشعب الليبي، ونود كذلك أن ننقل كل قوتنا وتضامننا إلى الأشخاص والأسر المتضررة”.

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