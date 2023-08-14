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رياضة

ريال مدريد يتعاقد مع حارس تشيلسي لخلافة كورتوا

عمر سلامي
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ريال مدريد يتعاقد مع حارس تشيلسي لخلافة كورتوا
أرشيف
كيبا أريزابالاغا

أعلن نادي ريال مدريد، التعاقد رسميا مع حارس  تشيلسي الإنجليزي، كيبا أريزابالاغا، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وتعاقد ريال مدريد مع حارس تشيلسي لتعويض البلجيكي تيبو كورتوا، الذي سيغيب لمدة 8 أشهر، بسبب إصابة تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي.

وقال نادي ريال مدريد، في بيان نشره على موقعه الرسمي: “توصل النادي إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن إعارة الحارس كيبا أريزابالاغا الذي ينضم إلى الفريق هذا الموسم حتى 30 جوان 2024”.

وأضاف النادي الملكي: “خاض كيبا 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي، وحصل هذا العام على جائزة أفضل تصد في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023”.

وتابع: “كيبا حارس دولي مع منتخب إسبانيا، والذي توج بلقب دوري الأمم 2023، كما فاز أيضا بالبطولة الأوروبية تحت 19 عاما في عام 2012”.

وأكد ريال مدريد في بيانه أن الحارس سيتم تقديمه هذا الثلاثاء في المدينة الرياضية للنادي.

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