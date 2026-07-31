ريال مدريد يتعاقد مع مهاجم ليفانتي

تعاقد نادي ريال مدريد، مع المهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي، قادما من ليفانتي.

وفي بيان، له أعلن ريال مدريد عن تعاقده مع إسبي لمدة 5 مواسم، أي إلى غاية 2031.

واختير إسبي أفضل لاعب تحت 23 عاما في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسبق له تمثيل منتخبي إسبانيا تحت 19 عاما وتحت 20 عاما، وخاض 66 مباراة بقميص ليفانتي، سجل خلالها 20 هدفا.

ويعد إسبي خامس الصفقات التي أعلن عنها ريال مدريد رسميا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع برناردو سيلفا، ومارك كوكوريا، والمدافع إبراهيما كوناتي، ولاعب الوسط ادنزل دومفريس، إلى جانب التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو.