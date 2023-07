ريال مدريد يحسم صفقة جوهرة تركيا

أكدت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد حسم صفقة لاعب نادي فنربخشة التركي، الموهبة أردا غولر.

وأكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر”، أن ريال مدريد أنهى تقريبا الصفقة مع فنربخشة، ويتم مراجعة العقود.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الجديد لريال مدريد أردا غولر سيتنقل الخميس إلى مدريد للخضوع للفحص طبي والتوقيع على العقود الرسمية.

Arda Güler has already received documents for six year deal from Real Madrid. All parties checking, reviewing contracts then signing soon. ⚪️🇹🇷 #RealMadrid

Real Madrid are also preparing travel and medical tests. pic.twitter.com/PGuahrISoc

