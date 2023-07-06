ريال مدريد يحسم صفقة جوهرة تركيا

أكدت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد حسم صفقة لاعب نادي فنربخشة التركي، الموهبة أردا غولر.

وأكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر”، أن ريال مدريد أنهى تقريبا الصفقة مع فنربخشة، ويتم مراجعة العقود.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الجديد لريال مدريد أردا غولر سيتنقل الخميس إلى مدريد للخضوع للفحص طبي والتوقيع على العقود الرسمية.

Arda Güler has already received documents for six year deal from Real Madrid. All parties checking, reviewing contracts then signing soon. ⚪️🇹🇷 #RealMadrid Real Madrid are also preparing travel and medical tests. pic.twitter.com/PGuahrISoc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023

وسيدفع ريال مدريد 20 مليون يورو ثابتة، مع وضع 20بالمئة نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب.

وبحسمه صفقة غولر يكون ريال مدريد قد وجه صفعة جديدة لنادي برشلونة، خاصة وأن إدارة النادي الكتالوني كانت قد أرسلت المدير الرياضي ديكو إلى إسطنبول الأسبوع الماضي، للاجتماع باللاعب ومسؤولي ناديه لحسم الصفقة.