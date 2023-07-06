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رياضة

ريال مدريد يحسم صفقة جوهرة تركيا

عمر سلامي
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ريال مدريد يحسم صفقة جوهرة تركيا
أرشيف
أردا غولر

أكدت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد حسم صفقة لاعب نادي فنربخشة التركي، الموهبة أردا غولر.

وأكد خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر”، أن ريال مدريد أنهى تقريبا الصفقة مع فنربخشة، ويتم مراجعة العقود.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الجديد لريال مدريد أردا غولر سيتنقل الخميس إلى مدريد للخضوع للفحص طبي والتوقيع على العقود الرسمية.

وسيدفع ريال مدريد 20 مليون يورو ثابتة، مع وضع 20بالمئة نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب.

وبحسمه صفقة غولر يكون ريال مدريد قد وجه صفعة جديدة لنادي برشلونة، خاصة وأن إدارة النادي الكتالوني كانت قد أرسلت المدير الرياضي ديكو إلى إسطنبول الأسبوع الماضي، للاجتماع باللاعب ومسؤولي ناديه لحسم الصفقة.

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