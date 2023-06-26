ريال مدريد يدخل السباق لضم رياض محرز

بعد ميلان الإيطالي والأهلي السعودي

كـشفت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للظفر بخدمات اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز خلال فتــــــــرة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الميرينغي لاستغلال وضعية محرز المعقدة في مانشستر سيتي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي الذي يشهد ثـورة كبيرة على مستوى تشكيلة الفريق الملكي.

وأكدت ذات التقارير بأن إدارة الريال مستعدة لدفع مبلغ 20 مليون يورو من اجل الحصول على خدمات رياض محرز.

وكان نادي ميلان الإيطالي قد دخل سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تحوم الشكوك بشأن مستقبله مع النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وسط توقعات برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما أوردته العديد من الصحف الإنجليزية، فإن تغييرات كبيرة يستعد الإسباني بيب غوارديولا لإحداثها في صفوف مانشستر سيتي بعد الفوز بالثلاثية التاريخية، وسط توقعات بأن يكون النجم الجزائري البالغ من العمر (32) عامًا، أحد ضحايا هذا التغيير.

في سياق متصل، أكدت مصادر صحفية سعودية، أن إدارة أهلي جدة السعودي، قد توصلت بالفعل لاتفاق مع الدولي الجزائري، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، ليكون لاعباً في صفوف الفريق السعودي، بداية من الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت في الساعات الأخيرة أن نجم السيتي، رياض محرز، لم يغلق باب إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي، بعد أن تم ربطه في الفترة الماضية بنادي أهلي جدة.

وقال الصحفي السعودي “الموثوق”، خالد بن عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رياض محرز لاعباً للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات قادمة”.

وتابع عبد العزيز في تغريدته: “تاريخ توقيع الاتفاقية بين النادي الأهلي والجزائري رياض محرز،، بعقد بلغت قيمته 75 مليون يورو في الموسم الواحد، على أن يتم تقديم دفعة أولى 50 مليون، والباقي تسدد بنفس تاريخ الاتفاقية الموسم المقبل”.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن رياض محرز أقرب حاليا للانضمام إلى صفوف نادي أهلي جدة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد أن أبدى موافقته المبدئية على العرض المقدم له.وأضافت الصحيفة: “أن المفاوض السعودي سيخاطب في الساعات القادمة مسؤولي مانشستر سيتي، بعد الانتهاء من احتفالات التتويج بالثلاثية التاريخية التي حققها الفريق خلال هذا الموسم”.

وكان الدولي الجزائري قد عبّر، عن استيائه الشديد من كثرة الشائعات التي تتحدث عن قرب رحيله عن النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ولجأ محرز إلى حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” للرد على تقارير تحدثت عن رغبة إدارة مانشستر سيتي في التخلص منه، من خلال إعادة نشر تغريدة إحدى الصحف التي تحدث عن الموضوع، معلقًا بالقول: “اليوم الأول من العطلة والأكاذيب”.

وعاش النجم الجزائري موسمًا رائعًا مع مانشستر سيتي أسهم خلاله في 28 هدفًا عبر 47 مواجهة، لكنه خرج من حسابات غوارديولا في المواجهات الكبيرة أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ وأرسنال وإنتر ميلان مما يجعله مرشحًا للرحيل.

جدير بالذكر، أن عقد محرز مع مانشستر سيتي الإنجليزي ينتهي في صيف 2025، حيث يتقاضى راتباً يقدر بقيمة 8 ملايين يورو في الموسم الواحد.