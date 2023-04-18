ريال مدريد يرد على التصريحات النارية لرئيس برشلونة

لم يتأخر ريال مدريد في الرد على التصريحات النارية التي أطلقها رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والتي أكد فيها أن الريال هو النادي المفضل لدى الحكومة في اسبانيا.

ونشر ريال مدريد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات لابورتا من المؤتمر، كما كشف عن علاقة برشلونة بفرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.

وقال ريال مدريد إلى أن برشلونة منح فرانكو 3 ميداليات، بالإضافة إلى أنهم اختاروه كعضو فخري في النادي عام 1965.

وأضاف أن ملعب كامب نو افتتحه فرانكو بنفسه، وأن برشلونة تم إنقاذه 3 مرات من الإفلاس بدعم من فرانكو.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه في عهد نظام فرانكو، فاز برشلونة بـ8 بطولات دوري و9 بطولات لكأس ملك إسبانيا، في وقت ظل فيه ريال مدريد 15 عامًا للفوز بالدوري.

وقال لابورتا، خلال مؤتمر صحفي: “لطالما تم اعتبار ريال مدريد الفريق الملكي القريب من السلطة، وفي العقود السبعة الماضية، كان المديرون التنفيذيون في لجان التحكيم دائمًا أعضاء في النادي أو أعضاء سابقين في مجلس إدارة الميرينغي”.