-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ريال مدريد يرد على التصريحات النارية لرئيس برشلونة

عمر سلامي
  • 212
  • 0
ريال مدريد يرد على التصريحات النارية لرئيس برشلونة
أرشيف
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

لم يتأخر ريال مدريد في الرد على التصريحات النارية التي أطلقها رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، والتي أكد فيها أن الريال هو النادي المفضل لدى الحكومة في اسبانيا.

ونشر ريال مدريد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات لابورتا من المؤتمر، كما كشف عن علاقة برشلونة بفرانسيسكو فرانكو حاكم إسبانيا بين 1939 و1975.

وقال ريال مدريد إلى أن برشلونة منح فرانكو 3 ميداليات، بالإضافة إلى أنهم اختاروه كعضو فخري في النادي عام 1965.

وأضاف أن ملعب كامب نو افتتحه فرانكو بنفسه، وأن برشلونة تم إنقاذه 3 مرات من الإفلاس بدعم من فرانكو.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه في عهد نظام فرانكو، فاز برشلونة بـ8 بطولات دوري و9 بطولات لكأس ملك إسبانيا، في وقت ظل فيه ريال مدريد 15 عامًا للفوز بالدوري.

وقال لابورتا، خلال مؤتمر صحفي: “لطالما تم اعتبار ريال مدريد الفريق الملكي القريب من السلطة، وفي العقود السبعة الماضية، كان المديرون التنفيذيون في لجان التحكيم دائمًا أعضاء في النادي أو أعضاء سابقين في مجلس إدارة الميرينغي”.

مقالات ذات صلة
خلاف جديد بين بلايلي و مدربه

خلاف جديد بين بلايلي و مدربه

هذا ما قاله المغربي بوفال عن رياض محرز وصلاح

هذا ما قاله المغربي بوفال عن رياض محرز وصلاح

ما الذي يمكن لروما أن تقدمه لحسام عوار؟

ما الذي يمكن لروما أن تقدمه لحسام عوار؟

زرقان يُلامس جائزة لاعب الموسم

زرقان يُلامس جائزة لاعب الموسم

تعيين حكام مباراتي شباب قسنطينة ضد “الباك” والساورة أمام مقرة

تعيين حكام مباراتي شباب قسنطينة ضد “الباك” والساورة أمام مقرة

مساعد الكوكي يعلّق على الهزيمة الأولى لشباب بلوزداد

مساعد الكوكي يعلّق على الهزيمة الأولى لشباب بلوزداد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد