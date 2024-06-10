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رياضة

ريال مدريد يرفض المشاركة في كأس العالم للأندية لهذا السبب

عمر سلامي
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ريال مدريد يرفض المشاركة في كأس العالم للأندية لهذا السبب
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لاعبو ريال مدريد

كشف مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي أن ناديه لن يشارك في كأس العالم للأندية لكرة القدم بشكلها الجديد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة “إل جورنال” الإيطالية: “ريال مدريد لن يذهب للمشاركة في كأس العالم للأندية، وسنرفض الدعوة مثل أندية أخرى”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “مباراة واحدة فقط لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، والاتحاد الدولي يريد منحنا هذا المبلغ في البطولة بالكامل، هذا مستحيل”.

ويعد ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ضمن 12 فريقا أوروبيا سيشاركون في مونديال الأندية بنظامه الجديد.

وقرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة المسابقة صيف العام المقبل 2025 بالولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 32 فريقا على أن تنظم كل أربع سنوات بمشاركة أبطال قارات العالم الست.

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