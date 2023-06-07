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رياضة

ريال مدريد يستعد للإعلان عن أولى صفقاته الكبرى

عمر سلامي
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ريال مدريد يستعد للإعلان عن أولى صفقاته الكبرى
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رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز

يستعد نادي ريال مدريد للإعلان عن أولى الصفقات الكبرى، بعدما اقترب من حسم صفقة لاعب وسط نادي بوروسيا دورتموند، جود بيلينغهام.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اللاعب الدولي الإنجليزي أصبح قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد، وأن النادي الملكي حسم الصفقة بنسبة كبيرة، في انتظار الإعلان الرسمي.

وأضافت الصحيفة أن لاعب دورتموند، شوهد الثلاثاء، في لندن وهو يغادر مكتبه التمثيلي مع أحد وكلائه، وأشارت إلى أن بيلينغهام يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إقامته في العاصمة مدريد.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “اللاعب ودّع زملاءه في الفريق، وسجل مقابلة شكر لنادي دورتموند.. في مدريد يأملون أن يتم إغلاق كل شيء في الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن الانتقال وتقديم اللاعب في البرنابيو، حيث سيكون أول المستقدمين”.

وتمكن ريال مدريد من خفض مطالب دورتموند من 140 مليون يورو، إلى 100 مليون مع راتب 10 مليون يورو وشرط جزائي مليار يورو.

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