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رياضة

ريال مدريد يعلن تعاقده رسميا مع كوكوريلا

الشروق أونلاين
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ريال مدريد يعلن تعاقده رسميا مع كوكوريلا
ح.م
مارك كوكوريلا

أعلن نادي ريال مدريد تعاقده رسميا مع الدولي الإسباني، مارك كوكوريلا، قادما من تشيلسي.

وحسم ريال مدريد، صفقة انتقال الظهير الأيسر الإسباني، سهرة الأحد، ليتم الإعلان اليوم رسميا عن الصفقة.

وكان الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو،  قد أكد سهرة الأحد، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”،  انتقال الدولي الإسباني إلى العاصمة المدريدية، مقابل 50 مليون يورو.

وأضاف فابريزيو: “الصفقة تمت” بين الناديين بعد موافقة كوكوريلا، واصفًا الصفقة بأنها “قنبلة أخرى من العدم” في سوق الانتقالات الصيفية.

كما عاد الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، نجم تشيلسي، إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد، خلال الفترة الحالية.

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