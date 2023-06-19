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رياضة

ريال مدريد يعلن تعاقده مع مهاجم جديد

عمر سلامي
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ريال مدريد يعلن تعاقده مع مهاجم جديد
ح.م
المهاجم خوسيلو

أعلن نادي ريال مدريد رسميا الاثنين، تعاقده مع مهاجم إسبانيول، خوسيلو، على سبيل الإعارة، إلى غاية جوان 2024.

وقال ريال مدريد في بيان له: “اتفق نادي ريال مدريد وإسبانيول برشلونة الإسباني على إعارة اللاعب خوسيلو، الذي سيرتبط بالنادي للموسم المقبل، مع خيار الشراء في نهايته”.

وأضاف النادي الملكي: ” سيقام حفل تقديم اللاعب، صبيحة الثلاثاء في مدينة ريال مدريد الرياضية”.

وكان خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، قد أكد عبر حسابه على “تويتر” أن خوسيلو سينضم لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى جوان 2024، مقابل 500 ألف يورو لإسبانيول”.

وأضاف أنه يوجد خيار شراء غير إلزامي مقابل 1.5 مليون يورو.

وحسم ريال مدريد لحد الآن أربع صفقات، حيث استقدم فران غارسيا وإبراهيم دياز وجود بيلينغهام، والمهاجم خوسيلو.

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