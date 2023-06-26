ريال مدريد يعلن تمديد عقد مودريتش

أعلن نادي ريال مدريد، تمديد عقد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش إلى غاية 30 جوان 2024.

وقال النادي الملكي في بيان له: “اتفق النادي مع اللاعب لوكا مودريتش على تمديد عقده حتى 30 جوان 2024”.

وأضاف نادي ريال مدريد في بيانه: “انضم لوكا مودريتش إلى ريال مدريد في عام 2012. في المواسم الإحدى عشر التي قضاها في الدفاع عن قميصنا، لعب 488 مباراة، وفاز بـ 23 لقباً: 5 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية، 4 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 بطولات الدوري، 2 كأس الملك و4 كؤوس السوبر الإسباني.

وتابع : “خلال مسيرته كلاعب في ريال مدريد ، فاز مودريتش بأعلى الجوائز الفردية ، مثل الكرة الذهبية 2018، وجائزة أفضل لاعب لنفس السنة، وجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2017 -2018، بالإضافة إلى تواجده في التشكيلة المثالية للفيفا للمرة السادسة في مسيرته”.

وختم نادي ريال مدريد بيانه: “حصل مودريتش على الكرة الذهبية في مونديال روسيا والكرة البرونزية في مونديال قطر”.

وفضل الكرواتي لوكا مودريتش تمديد عقده مع ريال مدريد، رغم العرض المغري الذي وصله من الدوري السعودي.