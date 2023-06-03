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رياضة

ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو

عمر سلامي
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ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو
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ماركو أسينسيو

أعلن ريال مدريد الإسباني رحيل مهاجمه ماركو أسينيو بعد مسيرة دامت 7 سنوات مع النادي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان له: ” يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة سبعة مواسم”.

وأضاف البيان: ” وصل إلى ريال مدريد عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط وتمكن من دخول تاريخ نادينا، في واحدة من أنجح فتراتنا”.

وأشاد نادي ريال مدريد بمسيرة أسينسيو وسلوكه وتمنى له ولأسرته التوفيق في المرحلة الجديدة من مشواره.

وذكر ريال مدريد في بيانه بتتويجات ماركو أسينسيو، مع النادي، حيث توّج بـ 17 لقبا: 3 كؤوس دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس عالمية للأندية، 3 كؤوس سوبر أوروبية، 3 بطولات دوري إسباني، 1 كأس ملك و3 كؤوس سوبر إسبانية.

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