ريال مدريد يقاطع حفل “فيفا” لجوائز الأفضل في 2022

قرّر نادي ريال مدريد الإسباني مقاطعة حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لجوائز الأفضل عن عام 2022.

ويقام حفل الإتحاد الدولي لكرة القدم، لتوزيع جوائز الأفضل، سهرة الاثنين بباريس، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال 2022، على حساب مبابي وبن زيمة.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن النادي الملكي، قرر إبعاد حفل “فيفا” عن قائمة أعماله، ومقاطعة الحدث الذي يقام في باريس، بسبب تجاهل نجومه، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقالت “ماركا”: “لن يذهب كريم بن زيمة وتيبو كورتوا وكارلو أنشيلوتي إلى الحفل، رغم أن الثلاثي مرشح لجوائز “الأفضل” كأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب في عام 2022 على الترتيب.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرى أن تفوق لاعبين أمثال نيمار وكريستيانو رونالدو على فينيسيوس في التصويت وحصولهم على مراكز متقدمة في قائمة الـ26 لاعبا، على البرازيلي أمر ينافي المنطق.

كما قالت “ماركا” في هذا السياق: “ريال مدريد يؤمن أن المصوتين تناسوا تمامًا ما تم القيام به خلال موسم 2021-2022، وركزوا بشكل كامل على كأس العالم 2022 في قطر”.