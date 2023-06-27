ريال مدريد يقترب من حسم صفقة “الفتى العجيب”

أكدت صحيفة “فاناتيك” التركية، أن نادي ريال مدريد الإسباني استقر بشكل كبير على التعاقد مع أردا غولر جوهرة فناربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة، أن غولر البالغ من العمر 18 عاما، والذي يطلق عليه لقب “الفتى العجيب”، نال إعجاب مسؤولي ريال مدريد.

Real Madrid, Arda Güler için 17.5 milyon Euro’yu ödeyip, 1 yıl daha Fenerbahçe’de kiralık kalmasını teklif etti. Yönetim bu teklife sıcak bakıyor. Barcelona: 17.5 milyon’u ödeyip hemen kadroya katmak istiyor.

Milan: Serbest kalma bedelinin üstüne çıkarak bonuslarla 22 milyon… pic.twitter.com/gZ2F9cCAxH — Fanatik (@fanatikcomtr) June 26, 2023

وأضافت أن الريال يستعد لتقديم عرض قيمته 17.5 مليون يورو، لضم غولر هذا الصيف مع تركه لفناربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة التركية، أن هذا العرض يلقى قبول فناربخشة الذي يرغب في الاحتفاظ باللاعب لموسم آخر على الأقل.

كما دخل نادي ميلان، شباق الظفر بصفقة غولر حيث أبدى النادي الإيطالي استعداده لدفع 22 مليون يورو إلى جانب المكافآت.

وأكدت “فاناتيك” أن نادي برشلونة بدوره مستعد لتقديم عرض قيمته 17.5 مليون يورو، والتعاقد معه الآن.