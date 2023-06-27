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رياضة

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة “الفتى العجيب”

عمر سلامي
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ريال مدريد يقترب من حسم صفقة “الفتى العجيب”
ح.م
أردا غولر

أكدت صحيفة “فاناتيك” التركية، أن نادي ريال مدريد الإسباني استقر بشكل كبير على التعاقد مع أردا غولر جوهرة فناربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة، أن غولر البالغ من العمر 18 عاما، والذي يطلق عليه لقب “الفتى العجيب”، نال إعجاب مسؤولي ريال مدريد.

وأضافت أن الريال يستعد لتقديم عرض قيمته 17.5 مليون يورو، لضم غولر هذا الصيف مع تركه لفناربخشة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة التركية، أن هذا العرض يلقى قبول فناربخشة الذي يرغب في الاحتفاظ باللاعب لموسم آخر على الأقل.

كما دخل نادي ميلان، شباق الظفر بصفقة غولر حيث أبدى النادي الإيطالي استعداده لدفع 22 مليون يورو إلى جانب المكافآت.

وأكدت “فاناتيك” أن نادي برشلونة بدوره مستعد لتقديم عرض قيمته 17.5 مليون يورو، والتعاقد معه الآن.

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