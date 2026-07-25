ريال مدريد يقترب من حسم صفقة النجم الإيفواري ديوماندي

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد، يعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي لايبزيغ لضم الإيفواري يان ديوماندي.

وأوردت عدة مصادر أن يان ديوماندي أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى ريال مدريد.

وأضافت التقارير أن ريال مدريد يعمل مع لايبزيغ حاليًا على التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث تتقدم المفاوضات بشأن صفقة بقيمة 120 مليون يورو، شاملة المكافآت.

وفقًا لما أوردته مصادر عديدة، فإن مدرب ريال مدريد، مورينيو، طلب بنفسه لاعبًا يتمتع بخصائص ديوماندي، لإضافة السرعة إلى الخط الهجومي.

وتقدم ريال مدريد بعرض أولي بقيمة 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت، لكن لايبزيغ اعتبره غير كافٍ.

وحسب الصحافة الألمانية، فإن النادي التابع لمجموعة “ريد بول” يثق في حصوله على ما لا يقل عن 120 مليون يورو مقابل اللاعب الإيفواري الدولي البالغ من العمر 19 سنة، والذي سجل 10 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.

وكان باريس سان جيرمان قد اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع اللاعب،لكنه غير مستعد لدفع مبلغ مبالغ فيه.