ريال مدريد يقترب من حسم صفقة النجم الإيفواري ديوماندي
أكدت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد، يعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي لايبزيغ لضم الإيفواري يان ديوماندي.
وأوردت عدة مصادر أن يان ديوماندي أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى ريال مدريد.
وأضافت التقارير أن ريال مدريد يعمل مع لايبزيغ حاليًا على التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث تتقدم المفاوضات بشأن صفقة بقيمة 120 مليون يورو، شاملة المكافآت.
💣 El Madrid sacude Europa y Valdebebas con la operación Diomande
ℹ️ @jfelixdiaz https://t.co/bLDr0G8hAH
— Diario AS (@diarioas) July 25, 2026
وفقًا لما أوردته مصادر عديدة، فإن مدرب ريال مدريد، مورينيو، طلب بنفسه لاعبًا يتمتع بخصائص ديوماندي، لإضافة السرعة إلى الخط الهجومي.
وتقدم ريال مدريد بعرض أولي بقيمة 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت، لكن لايبزيغ اعتبره غير كافٍ.
🚨⚪️ BREAKING: Real Madrid submit initial bid for Yan Diomandé to RB Leipzig with club to club talks underway.
Contacts have started this week between the two clubs, as BILD reported.
Negotiations ongoing also with player’s camp. pic.twitter.com/VepmhNisBx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
وحسب الصحافة الألمانية، فإن النادي التابع لمجموعة “ريد بول” يثق في حصوله على ما لا يقل عن 120 مليون يورو مقابل اللاعب الإيفواري الدولي البالغ من العمر 19 سنة، والذي سجل 10 أهداف وصنع 13 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨💣💣💣💣💣💣💣💣
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — سانتي اونا :
باريس سان جيرمان ينسحب من صفقة يان ديوماندي رسميا
قررو رسميا مغادرة المفاوضات pic.twitter.com/uHOJbKmIw5
— محمود (@MH_1902) July 25, 2026
وكان باريس سان جيرمان قد اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع اللاعب،لكنه غير مستعد لدفع مبلغ مبالغ فيه.
🚨🎥 يان ديوماندي الذي يريد ريال مدريد التعاقد معه. 🤯🔥 pic.twitter.com/oDnvxuUaPk
— شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 25, 2026