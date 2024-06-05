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رياضة

ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم 2024 – 2025

عمر سلامي
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ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم 2024 – 2025
ح.م
ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد عن قميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل 2024 – 2025.

ويتميز القميص بتصميم بسيط يشتمل فيه اللون الأبيض على نقشة مخصصة مع الأحرف الأولى للنادي RM، وكتبت باللون الأسود التفاصيل مثل اسم الشركة الراعية، شعار أديداس، الخطوط على الكتف.

وحسب الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، فإن القميص يتميز بتقنية تنظم تدفق الهواء للحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات.

وأضاف الموقع أن القميص الجديد معروض للبيع الآن في متاجر ريال مدريد وأديداس، بالإضافة إلى متاجر أخرى مختارة.

وتم طرح القميص الأساسي للجمهور بأسعار تتراوح بين 100 إلى 150 يورو، وهو بتصميم بسيط من اللون الأبيض الشهير والخاص بالفريق، مطعما بخطوط سوداء.

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