ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم 2024 – 2025

كشف نادي ريال مدريد عن قميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل 2024 – 2025.

ويتميز القميص بتصميم بسيط يشتمل فيه اللون الأبيض على نقشة مخصصة مع الأحرف الأولى للنادي RM، وكتبت باللون الأسود التفاصيل مثل اسم الشركة الراعية، شعار أديداس، الخطوط على الكتف.

وحسب الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، فإن القميص يتميز بتقنية تنظم تدفق الهواء للحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات.

👑 Donde nacen las leyendas. 👑

⚪ Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.

👉 @adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024

وأضاف الموقع أن القميص الجديد معروض للبيع الآن في متاجر ريال مدريد وأديداس، بالإضافة إلى متاجر أخرى مختارة.

وتم طرح القميص الأساسي للجمهور بأسعار تتراوح بين 100 إلى 150 يورو، وهو بتصميم بسيط من اللون الأبيض الشهير والخاص بالفريق، مطعما بخطوط سوداء.