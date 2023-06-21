ريال مدريد يمدد عقد توني كروس
أعلن نادي ريال مدريد، عن تمديد عقد لاعب الوسط توني كروس إلى غاية 30 جوان 2024.
وقال النادي الإسباني في بيان له على صفحته الرسمية على “فايسبزك”: “اتفق نادي ريال مدريد وتوني كروس على تمديد عقد اللاعب، والذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 جوان 2024”.
وأضاف: “وصل توني كروس إلى ريال مدريد في عام 2014 وهو بالفعل اللاعب الألماني الذي دافع عن القميص بـ 417 مباراة”.
وختمت إدارة الريال بيانها: “في المواسم التسعة التي قضاها كلاعب في ريال مدريد، فاز بـ 20 لقبًا: 4 دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم للأندية، 4 كؤوس السوبر الأوروبية، 3 بطولات الدوري ، كأس الملك و 3 كؤوس السوبر الإسباني”.