ريال مدريد ينهي مسلسل مبابي

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني جميع إجراءات التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الأحد، أنه تم التوقيع على جميع وثائق انتقال مبابي إلى النادي الملكي، وتم ختمها.

🚨 Kylian Mbappé to Real Madrid. HERE WE GO. pic.twitter.com/hKfag3Hmru — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024

وأضاف خبير الانتقالات رومانو، أن ريال مدريد وبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، سيعلن عن توقيع مبابي الأسبوع المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي أن مبابي اتخذ قراره في فيفري، و”يمكن الآن اعتباره لاعبًا جديدًا في ريال مدريد”.