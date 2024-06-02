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رياضة

ريال مدريد ينهي مسلسل مبابي

عمر سلامي
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ريال مدريد ينهي مسلسل مبابي
ح.م
كيليان مبابي

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني جميع إجراءات التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الأحد، أنه تم التوقيع على جميع وثائق انتقال مبابي إلى النادي الملكي، وتم ختمها.

وأضاف خبير الانتقالات رومانو، أن ريال مدريد وبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، سيعلن عن توقيع مبابي الأسبوع المقبل.

وأكد الصحفي الإيطالي أن مبابي اتخذ قراره في فيفري، و”يمكن الآن اعتباره لاعبًا جديدًا في ريال مدريد”.

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