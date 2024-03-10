ريان آيت نوري ضمن قائمة أغلى 5 مدافعين يساريين في “البريميرليغ”

قاد ناديه والفرهامبتون لتحقيق فوز ثمين أمام فولهام

سجّل الظهير الدولي الجزائري ريان آيت نوري، السبت، هدفه الأول هذا الموسم قاد به فريقه وولفرهامبتون إلى تحقيق فوز صعب، على حساب نادي فولهام بنتيجة (2-1)، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفضل الفوز أمام فولهام، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في الترتيب الثامن على لائحة الـ(بريميرليغ)، متخلّفًا بتسع نقاط فقط عن المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، الذي يحتله حاليًا فريق توتنهام هوتسبير بـ50 نقطة.

وبهدفه أمام فولهام رفع آيت نوري حصيلته إلى ثلاث مساهمات تهديفية هذا الموسم مع تشكيلة “الذئاب”، وهذا بعد تقديمه تمريرتين حاسمتين سابقا، وللمفارقة، فإن هدفه الأول أمام الفريق اللندني حمل الرقم 400 لناديه وولفرهامبتون في تاريخ مشاركاته بالدرجة الممتازة منذ تدشينها عام 1992.

أيت نوري قدم مردودا جيدا واختير أفضل لاعب في المباراة، وفقًا لمؤشّرات منصّة “هوسكورد” المختصة في إحصاءات كرة القدم، حيث منحته تقييم (7.5) من أصل 10 درجات، وهو التقييم الأعلى من بين لاعبي الفريقين.

ويوجد مدافع “الخضر” في فورمة عالية خلال الأسابيع الأخيرة، فمنذ عودته شهر جانفي الماضي إلى ناديه عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا بكوت ديفوار، يقدّم آيت نوري مستويات جد مميزة مع ناديه ولفرهامبتون.

وكان صاحب الـ22 ربيعا منح تمريرة حاسمة في فوز فريقه على تشيلسي (4-2) في الجولة الـ23، ثم عاد وقدّم تمريرة جديدة في الفوز على شيفيلد يونايتد (1-0) بالجولة الـ26، ثم سجّل هدفًا أول أمس السبت، ليساهم في الفوز الثمين على فولهام (2-1) في الجولة 28.

تألق آيت نوري المتواصل هذا الموسم في “البريميرليغ” مع ولفرهامبتون، جعل قيمته السوقية ترتفع لتصل إلى 28 مليون يورو، بحسب منصّة ترانسفير ماركت، ليدخل بذلك قائمة أغلى 5 أظهرة يسارية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضحى اللاعب الجزائري مطلوبًا لدى عديد الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي القادم، في قائمة تضم كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وآرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، بحسب ما أكدته وسائل إعلام مقرّبة من نادي ولفرهامبتون.

وأوضح مدافع “الخضر” في مقابلة صحفية مع شبكة “بين سبورتس” القطرية الجمعة الماضي، أنّ فريقه يقدّم موسمًا جيّدًا، قائلا: “نمر بمرحلة استثنائية، هناك تفاهم واضح بين اللاعبين، لقد اندمجنا جيدًا، وسنحاول المواصلة على نفس المنوال”.

في نفس السياق، يستعد ريان آيت نوري وناديه ولفرهامبتون لخوض مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعبه “مولينو ستاديوم” أمام فريق كوفنتري سيتي من دوري الدرجة الأولى، أمسية 16 مارس المقبل، حيث سيسعى للوصول إلى نصف نهائي أعرق وأقدم منافسة في أنجلترا.

هذا، وينتظر أن يضبح ريان أيت نوري أحد “كوادر” المنتخب الوطني في المرحلة القادمة، لاسيما مع قدوم الناخب الوطني الجديد فلاديمير فيتكوفيتش، الذي يحبذ لاعبين مثل أيت نوري اعتبارا أن فلسفة لعبه تعتمد على اللعب الهجومي الجميل.