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رياضة
يتواجد محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة

ريان آيت نوري مطلوب بقوة في ليفربول

ق.ر
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ريان آيت نوري مطلوب بقوة في ليفربول

كشفت تقارير إعلامية متخصصة، أن المدافع الدولي الجزائري ريان ايت نوري، نجم نادي وولفرهامبتون، مطلوب بقوة من نادي ليفربول الانجليزي الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت قناة “سكاي سبورت” في تقرير لها، أن الجزائري ريان آيت نوري من بين نوعية الأظهرة اليسرى الهجومية التي يبحث عنها نادي ليفربول الموسم المقبل ” موضحة” أن ناديه وولفرهامبتون مقتنع أن آيت نوري يستحق فرصة الانتقال إلى ناد أكبر إذا جاءه عرض مناسب”.

ويتواجد اللاعب الجزائري ريان ايت نوري محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي تسعى للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم اللاعب البالغ (23 عاما)، أداء لافتا مع نادي وولفرهامبتون منذ بداية الموسم، حيث شارك في 33 مباراة في البطولة من أصل 34 خاضها فريقه في “البريميرليغ” وكلها كلاعب أساسي، سجل خلالها أربعة أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليكون بذلك أفضل المدافعين الهدافين في المسابقة الإنجليزية.

وتألق الدولي الجزائري في المواجهة الأخيرة لفريقه أمام نادي ليستر سيتي، وأسهم في الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد، من خلال تقديمه لتمريرة حاسمة جديدة ومستويات كبيرة، جعلته محل إشادة واسعة من طرف وسائل الإعلام الإنجليزية والمحللين.

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